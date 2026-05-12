Minor dispărut în Sibiu! A fost emis mesaj Ro-Alert. Micuțul este căutat de sute de persoane

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui copil în vârstă de 5 ani. Se pare că minorul a dispărut de lângă tatăl său, într-o zonă împădurită, aflată în extravilanul localității Sebeșu de Jos. Oamenii legii au demarat căutările, peste 100 de persoane participă. Minorul este căutat cu elicopterul, drone și camere cu termoviziune.

Luni seara, 11 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către tatăl minorului despre faptul că acesta a plecat de lângă el în jurul orei 18, dintr-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută popular drept „Ruscă”.

Imediat după ce alarma a fost dată au început căutările, însă au fost oprite marți dimineața, 12 mai, în jurul orei 4 din cauza condițiilor meteo. Operațiunea a fost reluată în această dimineață la ora 7.

Minor dispărut în Sibiu

Oamenii legii au transmis mai multe informații despre minorul dispărut și solicită ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Copilul în vârstă de 5 ani se numește Toma Alexandru Zerestea.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Toma Alexandru Zerestea sunt: înălțime – 1 metru, păr scurt șaten, ochi căprui.

La momentul dispariției, minorul purta: pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albastră.

Polițiștii, jandarmii, pompierii, salvamontiștii și voluntarii se află într-o amplă operațiune de căutare, atât la sol, cât și din aer. În teren se află polițiști de ordine publică, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și echipe canine specializate din cadrul Serviciului Criminalistic.

La acțiune participă și echipe din cadrul Centrului Chinologic Sibiu, alături de jandarmi, pompieri și salvamontiști. Mai mult, în sprijinul echipelor de la sol intervine și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. De asemenea, sunt folosite drone și echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile și împădurite din apropierea localității Sebeșu de Jos.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea minorului este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

