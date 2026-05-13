Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral

De: Anca Chihaie 13/05/2026 | 14:38
După ce în ultimele săptămâni au circulat tot mai multe zvonuri despre o posibilă ruptură între Cabral Ibacka și Andreea Ibacka, atenția publicului s-a mutat rapid asupra plecării actriței în Elveția. Mulți au interpretat escapada drept o încercare de a se retrage din agitația din România sau chiar un semn că vedeta ar traversa o perioadă personală complicată. Imaginile publicate de aceasta din peisajele spectaculoase ale Elveției au alimentat și mai mult speculațiile, mai ales că Andreea a apărut singură, fără Cabral, iar mesajele distribuite online au fost considerate de urmăritori mai sobre decât de obicei.

Înainte cu doar trei zile ca vestea divorțului să fie dată, Andreea Ibacka se afla, singură, în Elveția. Blondina pare că s-a bucurat de o mică escapadă, iar postările din mediul online au fost grăitoare. Deși a postat tot ce a vizitat și ce a făcut, fanii au observat că vedeta este destul de abătută, iar postările din mediul online aveau un aer trist și melancolic.

Ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția

Cu toate acestea, motivul real al deplasării nu a avut legătură cu probleme sentimentale sau cu dorința de a se ascunde de atenția publică. De fapt, Andreea Ibacka a mers în Elveția pentru un proiect profesional important. Vedeta a fost implicată într-un documentar realizat la una dintre fabricile gigantului Nestlé, proiect care a presupus filmări, vizite în zonele de producție și întâlniri legate de procesul de realizare al materialului.

Practic, călătoria în Elveția a reprezentat o misiune profesională, nu o vacanță și nici o retragere emoțională, așa cum au speculat mulți internauți. Programul actriței a fost unul încărcat, iar zilele petrecute acolo au fost dedicate aproape integral filmărilor și activităților legate de documentar.

În timp ce Andreea se plimba în Elveția și realiza materiale pentru Nestlé, se pare că nici Cabral nu a vrut să rămână acasă și a decis să părăsească și el România. Prezentatorul a ales o destinație nu foarte departe de unde se afla partenera lui. Bărbatul a ales să plece în Austria.

Andreea Ibacka pare că a renunțat și la verighetă. Deși blondina a mai făcut numeroase postări, în niciuna dintre ele nu mai apare verigheta. Aceasta a dispărut complet, iar detaliul a alimentat și mai mult speculațiile potrivit cărora relația dintre Andreea Ibacka și Cabral s-ar fi destrămat.

