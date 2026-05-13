Cine este fotbalistul de la CFR Cluj care i-a furat inima Laurei Giurcanu. După o perioadă sentimentală agitată, influencerița zâmbește din nou!

În timp ce showbiz-ul românesc fierbe odată cu despărțirile pe bandă rulantă care au loc în ultima perioadă, alții par că au fost săgetați puternic de Cupidon. Iar exemplul de astăzi este nimeni alta decât Laura Giurcanu, care a avut o perioadă ceva mai tumultuoasă din punct de vedere sentimental, însă soarele pare că a ieșit pe strada ei. După o perioadă în care părea că și-a blindat complet viața sentimentală și a ales să țină totul departe de ochii curioșilor, apar detalii care se leagă mai ceva ca un puzzle. Cine este cel care pare că i-a furat inima influenceriței? Vă spunem doar atât, deocamdată, este fotbalist la CFR Cluj. CANCAN.RO are detalii!

În ultima perioadă, postările Laurei Giurcanu au un alt vibe, iar detaliile nu pot fi trecute cu vederea, mai ales că unele lucruri se leagă tare frumos. Influencerița a fost văzută tot mai des la meciuri, iar una dintre postările care a atras imediat atenția a fost cea în care apare purtând o bluză oversized. Sigur, pe șatenă am văzut-o de multe ori purtând astfel de piese vestimentare largi, însă de data aceasta, nu e doar o coincidență.

Am mai văzut bluza cu pricina și la fundașul de la CFR, pe numele lui Marian Huja. Că se urmăresc pe Instagram, nici nu mai e cazul să povestim.În plus, am văzut la Laura și story-uri din mașina jucătorului. Interesant. Însă pe la colțuri se aude că fotbalistul nu ar fi fost un bărbat liber și ar fi avut o relație de 2 ani până de curând.

Laura Giurcanu se iubește cu Marian Huja de la CFR Cluj!?

Așa cum vă spuneam, povestea devine și mai interesantă când apar detaliile din culise. Sursele noastre susțin că Marian Huja ar fi ieșit relativ recent dintr-o relație serioasă, care ar fi durat aproximativ doi ani, asta deoarece Laura Giurcanu a apărut în peisaj și l-a cucerit iremediabil. Știm doar că atunci când influencerița își pune ceva în minte, reușește. Vă reamintim povestea cu Aris Eram, cu care a trăit un du-te – vino interesant. Se despărțeau, se îîmpăcau, se certau iar, mergeau în vacanțe împreună cu toată familia (VEZI AICI DETALII). Nici nu mai știai care e adevărul și ce se petrece, de fapt. Laura a fost și logodită, cu un tânăr pe nume Cezar, de care s-a despărțit deoarece i-a fost infidel. Pe de altă parte, au existat speculații și referitor la o relație cu un alt fotbalist, Alex Târnovan.

Dar suficient despre trecutul ei amoros, să revenim la prezent, pentru că pare că lucrurile merg într-o direcție bună. Despre bluza lui Marian, cu care Laura și-a făcut nenumărate selfie-uri, v-am povestit. Și locația este una interesantă, deoarece se afla la…Cluj. De altfel, am văzut și postări de la meci. Ce frumos! Într-o relație, trebuie ca partenerii să se susțină reciproc și să fie unii alături de ceilalți. Poate așa e cazul și aici. Iar Laura nu s-a oprit aici cu postările cu subînțeles. Probabil una dintre cele mai interesante a fost cea cu o captură a unui reply pe care l-a primit la un story, la o fotografie postată din tribune: „Dacă îmi spui ce înseamnă offside, mă duc să cumpăr inel”. Dacă ar fi fost un mesaj primit random de la un bărbat, cu siguranță șatena nu l-am fi postat pe feed. Trebuie să aibă vreo însemnătate aparte. În orice caz, dacă cei doi au început o frumoasă poveste de iubire, să fie într-un ceas bun!

