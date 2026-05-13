Ce au descoperit polițiștii de frontieră din Aeroportul Otopeni în pachetele cu noodles ale unui turist vietnamez. Bărbatul a fost reținut

Un turist vietnamez i-a uimit pe polițiștii de frontieră din Aeroportul Otopeni. Bărbatul a ajuns în România cu o cursă din Istanbul, însă a fost oprit pentru un control. Ei bine, oamenii legii au descoperit în bagajele sale mai multe pungi cu noodles, însă au fost uimiți de ce au găsit în interiorul acestora.

Iar dacă tot ce au găsit în pungile cu noodles nu era suficient, bărbatul a încercat și să le dea mită polițiștilor de frontieră de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă pentru a evita măsurile legale. A fost refuzat și a fost reținut.

Ce au descoperit polițiștii de frontieră în pachetele cu noodles ale unui turist vietnamez

Întreg incidentul a avut loc în data de 12 mai 2026, în jurul orei 9:30. Un cetățean vietnamez sosit cu o cursă din Istanbul s-a prezentat pentru a intra în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă. Până aici, nimic suspect.

Însă, după efectuarea formalităților de frontieră, bărbatul și-a ridicat bagajele și s-a îndreptat spre culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Cu toate că el avea destul de multe de declarat, după cum s-a dovedit ulterior.

Bărbatul a fost oprit pentru un control de către un polițist de frontieră și un lucrător vamal. Ei bine, în bagajul acestuia au fost găsite mai multe pungi cu noodles, care ascundeau, de fapt, 5.000 de țigarete fără timbru fiscal.

Mai mult, potrivit Poliției de Frontieră, în timpul verificărilor, cetățeanul vietnamez ar fi încercat să ofere suma de 400 de lei polițistului de frontieră și agentului vamal pentru a nu fi luate măsurile legale. Mita a fost refuzată, iar bărbatul a fost sancționat contravențional. De asemenea, țigaretele au fost confiscate de autorități.

Un alt incident asemănător a avut loc și în data de 28 aprilie 2026, când un alt cetățean vietnamez, sosit la București cu o cursă din Doha, ar fi încercat să ofere 200 de lei unui polițist de frontieră în momentul în care a fost selectat pentru control.

