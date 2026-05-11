Florinel de la Chefi la cuțite, scandal în avion. Bărbatul a primit interdicție

Florinel de la Chefi la cuțite a avut parte de momente delicate. Acesta se afla la bordul unui avion pentru a se întoarce în România, după ce fusese la un eveniment peste hotare. Concurentul s-a luat la ceartă cu stewardesa și au luat măsuri importante împotriva lui.

Florinel Ungureanu, cunoscut pentru participarea la emisiunea culinară Chefi la cuțite, a trecut prin clipe neașteptate. Cântărețul fusese plecat din țară pentru a participa la un eveniment, iar când s-a întors a fost implicat într-un scandal uriaș. În timp ce se îmbarca în avion s-a certat cu o stewardesă, iar din cauza măsurilor care au fost luate împotriva sa, bărbatul a povestit totul în mediul online.

Florinel, scandal în avion

Problemele pentru Florinel Ungureanu au început încă de când a ajuns la aeroport. Zborul său spre casă a fost amânat, așadar a fost nevoit să își petreacă noaptea acolo. Atunci când compania aeriană a pus la dispoziție zborul către România, artistul a întâmpinat o altă problemă. Acesta nu avea suficient spațiu să își depoziteze bagajele și a încercat să discute cu însoțitoarea de zbor. Concurentul de la Chefi la cuțite o acuză pe stewardeză și spune că ar fi refuzat să îl ajute.

Inițial bărbatul nu și-a pierdut cumpătul și a continuat să comunice civilizat cu ea pentru a găsi o rezolvare a problemei, însă potrivit acestuia, însoțitoarea de zbor ar fi devenit ostilă față de el. Florinel a izbucnit de nervi în prezența tuturor celorlalți călători.

I-am spus: «Tu, ești nebună, ești neîntrupată? Nu ai bărbat, suferi, ce e cu tine? Suntem obosiți, am cântat până dimineață, am stat și opt ore în aeroport». Ne-am luat la înjurat, bineînțeles, ca n-am mai rezistat, ne-am luat la înjurat din cauza ei, că ea a stârnit totul. Ea ce face în timpul acela… se duce nervoasă la comandant, aduce o hârtie, eu mi-am dat seama că vrea să ne dea jos din avion, oameni buni, a declarat el în mediul online.

Din cauza situației în care a fost pus, compania aeriană a luat măsuri și Florinel a primit interdicție. Acesta a întâmpinat mai multe probleme din cauza interzicerii zborurilor cu această companie, a încercat să ia atitudine, însă fără rezultat.

A trecut un an jumate de atunci și din cauza fetei ăsteia am fost nevoiți să ne chinuim cu mașini, să ne ducem în Germania, pe unde am mai fost. Noi cântăm, trebuie să ajungem la multe evenimente. Ne-am oprit și în aeroporturi pentru că nu mi s-a ridicat restricția de un an jumate, am trimis mailuri, degeaba, nimic. Ni s-a pus interdicție din cauza fetei, a mai adăugat el.

VEZI ȘI: Dublă eliminare la Antena 1. Concurenții care au fost dați afară de la Chefi la cuțite

Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile au escaladat în culisele emisiunii de la Antena 1