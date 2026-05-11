Afecțiunea rară de care Billy Bob Thornton suferă: „Mai puțin de 1% din populația lumii o are”

Actorul american Billy Bob Thornton a dezvăluit recent că suferă de mai multe afecțiuni și alergii alimentare care l-au obligat să adopte un regim alimentar extrem de restrictiv.

Într-o apariție în podcastul „Howie Mandel Does Stuff”, starul în vârstă de 70 de ani a povestit că ani întregi a trăit cu simptome digestive și stări de rău fără să înțeleagă că acestea erau cauzate de probleme medicale, potrivit PEOPLE.

Afecțiunea rară de care Billy Bob Thornton suferă

Thornton a explicat că este alergic la grâu și lactate și că are grupa de sânge AB negativ, considerată una dintre cele mai rare din lume. Potrivit actorului, această particularitate ar fi asociată, în cazul său, cu un nivel redus de enzime digestive, ceea ce îi provoacă dificultăți în procesarea anumitor alimente.

„Am crescut cu multe alergii, dar mâncam orice. Pur și simplu credeam că toată lumea se simte rău după ce mănâncă”, a spus actorul, amintindu-și de perioada copilăriei petrecute în Arkansas și Texas.

Ce grupă de sânge are Billy Bob Thornton

Din cauza restricțiilor alimentare, actorul nu consumă lactate, produse cu gluten, carne de porc sau vită și evită mai multe categorii de alimente. El a povestit că, înainte de înregistrarea podcastului, mâncase doar un bol cu afine și o cafea decofeinizată. Mai târziu, plănuia să se răsfețe cu chipsuri fără gluten și cremă de brânză fără lactate.

„Sunt alergic la grâu și lactate. Am grupa de sânge AB negativ, care este cea mai rară din lume. Mai puțin de 1% din populația globului o are”, a declarat actorul în podcast.

Thornton susține că această particularitate vine la pachet cu un număr mai redus de enzime digestive, motiv pentru care organismul său tolerează cu dificultate anumite alimente.

Actorul nu știa că are alergii

Thornton, care a copilărit în Arkansas și Texas, a spus că a crescut având numeroase alergii, însă „mânca orice”.

„Pur și simplu presupuneam că toată lumea se simte groaznic după ce mănâncă. Nu știam altceva”, a spus actorul despre problemele sale de sănătate din copilărie. „Dar, oricum, nu pot consuma lactate, grâu… nu pot mânca carne, precum porc sau vită ori alte lucruri de genul acesta.” „Tocmai ai enumerat întreaga piramidă alimentară”, a glumit apoi Howie Mandel, întrebându-l pe Thornton ce mai poate mânca având toate aceste restricții cauzate de problemele sale de sănătate.

