Acasă » Știri » Un important aeroport din Europa anunță că zeci de zboruri vor fi anulate luna viitoare din cauza unor greve

De: Daniel Matei 30/04/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

Cele mai mari trei sindicate din Belgia se pregătesc să intre în grevă, în semn de protest față de legislația actuală privind vârsta de pensionare. În acest context, Aeroportul Bruxelles avertizează că acțiunea va perturba operațiunile și va duce la anularea unui număr semnificativ de zboruri.

Reprezentanții aeroportului au transmis că sunt așteptate perturbări ale traficului aerian, în contextul în care țara se pregătește pentru grevele programate luna viitoare, transmite Euronews.

Un anunț publicat pe site-ul Aeroportului Bruxelles, în care reprezentanții își exprimă regretul pentru disconfortul creat, arată că greva națională programată pentru 12 mai va reduce personalul unor furnizori de servicii și va afecta operațiunile aeroportuare.

„Din păcate, un număr mare de zboruri de plecare va trebui anulat. Acest lucru poate afecta și anumite zboruri de sosire. În colaborare cu toți partenerii relevanți, Aeroportul Bruxelles depune eforturi pentru a se asigura că un număr cât mai mare de zboruri pot decola în acea zi”, se mai arată în comunicat, care precizează că pasagerii afectați vor fi contactați și vor primi opțiuni alternative.

Potrivit The Brussels Times, până la jumătate dintre zborurile programate pentru data de 12 mai ar putea fi anulate.

De ce sunt nemulțumite sindicatele

Serviciile de transport public ar putea fi, de asemenea, afectate. Printre acestea se numără rețeaua feroviară națională operată de SNCB, precum și autobuzele și tramvaiele De Lijn care fac legătura cu aeroportul.

Situația vine în contextul în care VRT a relatat că cele trei mari sindicate din țară, ACV, ABVV și ACLVB, au anunțat o acțiune de protest pentru luna viitoare.

Nemulțumirile acestora pornesc de la ceea ce sindicaliștii numesc o „situație nedreaptă”, generată de legislația belgiană care prevede că piloții trebuie să lucreze până la vârsta de pensionare de 66 de ani. În același timp, ministrul pensiilor, Jan Jambon, a sugerat că această limită ar putea fi chiar extinsă la 67 de ani.

Conform regulilor Agenției Europene pentru Siguranța Aviației, piloții comerciali pot zbura singuri până la vârsta de 60 de ani, iar ulterior își pot continua activitatea încă cinci ani dacă fac parte dintr-un echipaj.

Totuși, Jan Jambon consideră că limitările nu ar trebui să fie bazate strict pe vârstă, ci pe evaluarea individuală a capacităților medicale și cognitive ale piloților. Oficialul a declarat că va analiza posibilitatea ca Guvernul federal să susțină o dezbatere la nivelul Uniunii Europene privind creșterea vârstei de pensionare la 67 de ani.

Dacă greva va avea loc, aceasta va fi cea mai recentă dintr-o serie de cel puțin opt acțiuni sindicale care au afectat Aeroportul Bruxelles de la începutul anului 2025.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat ...
Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: „Costurile spitalizării ...
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: „Costurile spitalizării au depășit 2 milioane de euro”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 1 mai, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 1 mai, de la ora 20.00
Iubita lui Leo de la Strehaia, acuzații dure la adresa lui Carmen Șerban: ”Este o femeie foarte falsă!”
Iubita lui Leo de la Strehaia, acuzații dure la adresa lui Carmen Șerban: ”Este o femeie foarte falsă!”
Ultima postare făcută de Ionuț Voicu, tânărul de 31 de ani găsit mort în pădurea de la Arsuri. ...
Ultima postare făcută de Ionuț Voicu, tânărul de 31 de ani găsit mort în pădurea de la Arsuri. Nimic nu prevestea tragedia
Pro TV a scos Românii au talent din grilă. Motivul pentru care nu se va difuza emisiunea pe 1 mai 2026
Pro TV a scos Românii au talent din grilă. Motivul pentru care nu se va difuza emisiunea pe 1 mai 2026
Vezi toate știrile