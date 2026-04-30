Iubita lui Leo de la Strehaia, acuzații dure la adresa lui Carmen Șerban: ”Este o femeie foarte falsă!”

Iubita lui Leo de la Strehaia pune tunurile pe Carmen Șerban! Nicolle rupe tăcerea și aruncă acuzații grele în direct. La Dan Capatos Show, aceasta a vorbit despre Carmen Șerban și trecutul tensionat dintre ea și tatăl copilului ei. CANCAN.ro are toate detaliile!

Nicolle aruncă cu săgeți și spune că artista ar avea un comportament fals și că evită să-și asume relațiile și acțiunile din trecut. Nicolle a declarat că atitudinea lui Carmen față de apropiați este nedreaptă și lipsită de respect. Vezi emisiunea integrală aici!

„Carmen este o femeie foarte falsă. Este foarte nedrept ce a făcut față de Liliana, pentru că ele au fost prietene. Acum se preface că nu mai recunoaște, nu mai bagă în seamă, este foarte urât și nu înțeleg de ce nu-și asumă. Nu înțeleg de ce nu recunoaște că Leo a ridicat-o, a lansat-o în carieră, nu înțeleg de ce. Părerea mea este că Liliana merita mult mai mult să fie cunoscută și avea mult mai multe șanse.”

Ba mai mult, Nicolle a făcut și dezvăluiri personale despre viața alături de Leo. Cât despre sarcină, frumoasa brunetă ne-a dezvăluit că totul merge perfect, iar Leo are grijă să-i facă toate poftele.

„Mai am stări de vomă. Dar noi ne dorim fetiță, Doamne ajută, adică ce vrea Dumnezeu. Eu mă trezesc din somn și visez că mănânc ceva și spun: Leo, am visat ceva, și îmi face toate poftele.”

Nicolle nu s-a ferit să spună nici ce crede despre fostele relații ale lui Leo și intențiile acestora. Ea este convinsă că multe dintre femeile din trecut au fost interesate mai mult de bani și beneficii materiale.

„E normal ca o femeie să aibă interes, dar să fii perversă și să calci pe cadavre, să-ți bați joc de un om? Femeile care au fost cu el au încercat să-l facă de bani, de mașini, de tot, a fost pe interes. Aș vrea să mă întâlnesc cu Carmen, dar nu am nimic cu ea, doar că este foarte urât din partea ei. Nu recunoaște relația cu Leo, jignește, vorbește urât, iar asta spune multe despre caracterul unui om.”

