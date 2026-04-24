Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban după diagnosticul crunt: ”Doctorii m-au trimis la Dumnezeu”

Carmen Șerban, mărturisirea care te lasă fără cuvinte! Cum i s-a schimbat viața după diagnosticul crunt și ce spune despre credință? Momentele care schimbă complet un om nu vin cu avertisment, iar artista a spus tot, fără perdea. După diagnosticul care i-a dat viața peste cap, artista ne-a spus cum s-a apropiat de Dumnezeu.

Cântăreața ne-a recunoscut că înainte vedea credința superficial. Mai târziu, viața i-a dovedit contrariul.

„Doctorii care m-au diagnosticat la momentul ăla cu cancer m-au trimis la Dumnezeu și eu îi înjuram în momentul meu. Nu înțelegeam care e treaba cu Dumnezeu, aveam o credință foarte slabă, mergeam și eu la Paște și la Crăciun, ca fiecare. Așa suntem noi oamenii, până nu dăm de un necaz nu zicem Doamne ajută-mă. Majoritatea spun că nu există Dumnezeu, dar când au necaz spun Doamne neapărat.”

Artista a recunoscut că reacția ei inițială a fost una de revoltă totală. Nu înțelegea de ce medicii o trimit către credință, iar asta a frustrat-o enorm.

„Spuneam și eu că există Dumnezeu, dar nu simțeam cu adevărat asta și nu înțelegeam ce înseamnă credința profundă. Sunt oameni care spun că nu există Dumnezeu, dar îl folosesc în fiecare zi, chiar și când înjură, și asta spune tot.”

Pe lângă partea spirituală, Carmen a povestit și despre niște uleiuri naturale, despre care spune că i-ar fi îmbunătățit vederea.

„Am făcut combinația într-o sticlă mică și am început să folosesc acele uleiuri exact cum mi s-a spus. Pe data de 11, când am ajuns la sora mea, vedeam deja în ceață cu ochelarii mei și am crezut că mi-au crescut dioptriile. Când am testat alți ochelari, am realizat că nu mai văd la fel și că dioptriile scăzuseră, lucru care m-a șocat complet. Eu uleiurile astea, nu-ți fac nimic rău, sunt naturale 100%, poate să le folosească cine vrea.”

