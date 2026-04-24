Prințul Harry, mesaj direct pentru Vladimir Putin: Războiul din Ucraina trebuie să se încheie imediat

De: Daniel Matei 24/04/2026 | 22:10
Prințul Harry al Marii Britanii a efectuat joi o vizită neanunțată la Kiev și i-a cerut președintelui Rusiei, Vladimir Putin, să oprească războiul.

De asemenea, prințul i-a cerut președintelui SUA, Donald Trump, să dea dovadă de leadership pentru a ajuta la soluționarea conflictului, informează Reuters.

Prin tradiție, Familia Regală Britanică nu se pronunță asupra chestiunilor politice, deși Regele Charles și alți membri seniori și-au exprimat în mod regulat sprijinul pentru Ucraina. Totuși, Harry, aflat la a treia vizită în Uraina de la începutul războiului, a folosit un limbaj mult mai direct decât oricare dintre rudele sale până acum.

„Domnule președinte Putin, nicio națiune nu beneficiază de pierderile continue de vieți omenești la care asistăm. Încă există un moment, chiar acum, pentru a opri acest război, pentru a preveni suferințe suplimentare pentru ucraineni și ruși deopotrivă și pentru a alege un alt drum”, a declarat Harry într-un discurs susținut la un forum de securitate din Kiev.

El a făcut apel și la autoritățile de la Washington să depună mai multe eforturi pentru a contribui la încheierea războiului.

„Acesta este un moment pentru leadership american, un moment în care America să arate că își poate respecta obligațiile asumate prin tratate internaționale. Europa a dat dovadă de un răspuns profund. Sarcina de acum este să combinăm rezistența cu rapiditatea, solidaritatea cu amploarea și angajamentul cu consecvența”, a mai spus el.

În discursul său, care a fost primit cu aplauze puternice, el a lăudat determinarea poporului ucrainean și răspunsul inovator al armatei, inclusiv capacitățile avansate de utilizare a dronelor.

În cadrul vizitei sale de două zile, Harry urmează să viziteze și organizația caritabilă HALO Trust, specializată în deminare și susținută de regretata sa mamă, Diana, Prințesa de Wales, precum și să petreacă timp cu participanți ucraineni ai Invictus Games Foundation, organizație pe care a fondat-o și care sprijină recuperarea veteranilor răniți prin sport.

