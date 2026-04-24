Senzația adolescentă a sprintului, Gout Gout, a depășit unul dintre recordurile lui Usain Bolt. Ce sfat are legenda jamaicană pentru el

Legenda sprintului Usain Bolt a declarat pentru CNN Sports că speră ca tânărul fenomen Gout Gout „să găsească oamenii potriviți” în jurul său, pe măsură ce sportivul de 18 ani își continuă ascensiunea meteorică în atletism.

Australianul a atras atenția în întreaga lume printr-o serie de performanțe impresionante, care au dus la comparații cu cel considerat cel mai mare sprinter din toate timpurile. Atât de mult încât Bolt a spus, anterior, că tânărul australian „arată ca mine când eram tânăr”.

Recordul lui Usain Bolt a fost depășit

Gout a ajuns pe primele pagini ale ziarelor la nivel global la începutul acestei luni, după ce a câștigat titlul la 200 m la campionatele naționale ale Australiei de la Sydney, cu un timp uimitor de 19,67 secunde. Nu doar că a stabilit un nou record mondial U20, dar a depășit și timpul de 19,93 secunde stabilit de Bolt în 2004. Pe atunci, Bolt avea doar 17 ani și nu a reușit să își îmbunătățească acel timp în perioada adolescenței.

Odată cu succesul și creșterea notorietății vine și o atenție sporită, precum și riscul distragerilor, un lucru pe care Bolt îl cunoaște foarte bine, după ce a trecut prin aceeași experiență. Prezent la târgul de ceasuri Watches and Wonders din Geneva, acesta a declarat:

„La acea vârstă, pentru că am fost acolo, începi să fii tras în toate direcțiile și uiți de atletismSper că are oamenii potriviți care să-l ghideze și să-l mențină concentrat pe atletism, pentru că restul lucrurilor vor fi mereu acolo. Dar dacă greșești în atletism, atunci totul dispare.”

Confruntare în Diamond League

Cu fiecare progres al lui Gout care generează entuziasm în Australia, tânărul își îndreaptă acum atenția spre scena internațională. S-a confirmat recent că va debuta la seniori în circuitul Diamond League, cea mai importantă serie globală de atletism, la Oslo, Norvegia, pe 10 iunie. Nu va fi o cursă obișnuită, va fi o confruntare la 200 m cu nimeni altul decât campionul olimpic en-titre, Letsile Tebogo.

Atletul din Botswana l-a lăudat deja pe Gout, spunând anul trecut că are potențialul de a deveni unul dintre cei mai mari sportivi din istorie.

Entuziasmul va crește cu siguranță în lunile următoare, însă Bolt este precaut în a seta așteptări prea mari, pe măsură ce tânărul face trecerea la nivelul de elită. Bolt a povestit:

„Este ceva uriaș, este complet diferit. Îmi amintesc că după liceu, când am intrat în circuit, mă simțeam în vârful lumii pentru că câștigam și alergam bine. Când am ajuns în circuit, nu am câștigat nicio cursă! Știu că va fi un șoc pentru el și sper să nu îl descurajeze, ci să-l motiveze să muncească și mai mult. Cred că în primul an vei învăța multe și vei înțelege ce trebuie să faci pentru a fi mai bun.”

Gout Gout, senzația adolescentă a sprintului

Gout nu va participa la Jocurile Commonwealth din acest an, deoarece se concentrează pe obținerea aurului la Campionatele Mondiale U20 de Atletism din Oregon, în august.

În 2002, la aceste campionate (cunoscute anterior ca Mondialele de juniori), Bolt s-a remarcat ca un prodigiu al sprintului.

Alergând în fața publicului din Jamaica, pe stadionul național din Kingston, Bolt — care avea doar 15 ani — a câștigat proba de 200 m, devenind cel mai tânăr campion mondial de juniori din istorie la masculin.

După 24 de ani, Gout este considerat unul dintre favoriți în aceeași probă, în încercarea de a-și continua ascensiunea. Jamaicanul a continuat:

„Este un talent uriaș. De fiecare dată când intri pe pistă, toată lumea așteaptă un timp rapid, așteaptă să faci ceva extraordinar, așa că sper că are oamenii potriviți care să-l ajute să înțeleagă că nu fiecare zi va fi una grozavă.”

CITEȘTE ȘI: Doliu în atletism! Fosta sportivă care a câștigat bronzul la Campionatul de la Sevilla pentru România a murit

Stadion de 10 milioane de euro inaugurat într-un județ din România, dar fără echipă în primele două ligi