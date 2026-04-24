Carmen Șerban, dezvăluiri despre ”fiul” secret. Șansa pe care i-a oferit-o artista: ”Este foarte talentat!”

Carmen Șerban face un gest neașteptat și își asumă un pariu riscant, promovând un adolescent talentat direct pe scene internaționale. Artista a povestit în direct cum a descoperit un băiat de doar cincisprezece ani, care a impresionat-o imediat. Fără să stea pe gânduri, l-a luat în formația sa și i-a oferit șansa unui debut spectaculos. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Cântăreața ne-a povestit cum a început totul și de ce a ales să investească în acest tânăr muzician talentat. Vezi emisiunea integrală aici!

„E un băiat de 15 ani care este foarte talentat la saxofon, l-am găsit pe Facebook acum un an și un pic. Au venit cu părinții lui la București, i-am cunoscut și l-am luat la evenimentele din Italia. Am plătit biletele lui și tatălui său, pentru că fiind minor trebuia să fie însoțit. Am plătit și organistul, pentru că vreau să crească și să se integreze în formația mea. Am plătit trei oameni, bilete de avion și onorarii, ca să se integreze în trupa mea și își face treaba foarte bine. La unele evenimente am fost pe negativ, adică orchestrație fără voce, și am investit peste cincisprezece mii de euro. Nu-mi pare rău de bani, pentru că încasez în firmă și consider totul o investiție în viitor.”

Experiența din Italia a fost un adevărat test pentru tânărul saxofonist, care a trebuit să demonstreze că merită această șansă. Artista l-a dus la concerte în locații importante, unde publicul nu iartă greșelile. Rezultatul a fost peste așteptări, iar artista nu și-a ascuns mândria.

„L-am luat la Aprilia, lângă Roma, și la Torino, unde am avut contracte, chiar dacă nu erau foarte scumpe. Oamenii au fost foarte încântați și el s-a descurcat excelent pe scenă. Este foarte respectuos și a învățat tot repertoriul meu, îl cântă exact cum trebuie. Pentru mine contează că este serios și că are dorință să crească. Băiatul este foarte bun și a învățat tot repertoriul meu după cum îl cântă și Mihail Tițoi. Eu îl consider o investiție în viitor și vreau să-l ajut să crească. Nu mă uit la bani când vine vorba de talent. Sunt mândră de el.”

