Mesajul transmis de Philipp Plein, după ce Andreea Sasu a fost din nou internată în spital: ”Încerc să fiu puternic”

De: Andreea Stăncescu 24/04/2026 | 23:56
Andreea Sasu este în spital.

Andreea Sasu se confruntă din nou cu probleme de sănătate și este internată în spital, după ce starea ei s-a deteriorat la scurt timp de la externare. În acest context dificil, partenerul său, Philipp Plein, i-a transmis public un mesaj de susținere, încercând să îi ofere încurajare în momentele complicate prin care trece.

Modelul român a trecut recent printr-o perioadă grea, petrecând aproximativ două săptămâni internată într-o unitate medicală din Monaco. Deși fusese externată, problemele de sănătate au reapărut rapid, iar medicii au decis să o interneze din nou pentru investigații și tratament suplimentar.

Philipp Plein, mesaj după ce Andreea Sasu s fost internată în spital

În tot acest timp, Philipp Plein a rămas aproape de ea, chiar și de la distanță, și a ales să își exprime public sentimentele. Designerul a vorbit despre dorul resimțit de întreaga familie și despre efortul de a menține echilibrul în lipsa partenerei sale.

De asemenea, acesta a făcut referire la responsabilitatea de a rămâne puternic și de a păstra stabilitatea pentru cei apropiați, în special pentru copii. În postările sale, Philipp Plein a evidențiat cât de mult este resimțită absența Andreei Sasu în viața de zi cu zi și cât de mult își dorește ca aceasta să se recupereze și să revină acasă cât mai curând.

„Încerc să fiu omul pe care îl vezi în mine. Încerc să fiu puternic, chiar și în zilele în care pare imposibil. Țin familia noastră unită în timp ce ești plecată… păstrând totul stabil, pentru tine, pentru noi, pentru copiii noștri.

Sunt aici. Suntem aici. Rezistăm. Ne lipsești în fiecare clipă, în liniște, în râsete, în spațiile în care îți este locul. Fiecare respirație pe care o luăm, fiecare pas pe care îl facem, tu ești cu noi. În inimile noastre. În rugăciunile noastre. În tot. Întoarce-te acasă curând”, a scris Philipp Plein pe Instagram.

