Facebook a picat în toată lumea. Nimeni nu și-a putut accesa contul

Facebook, una dintre cele mai populare platforme de socializare din lume, s-a confruntat astăzi cu o întrerupere majoră care a afectat utilizatori din numeroase țări. Mii de persoane au raportat că nu și-au putut accesa conturile, iar în multe cazuri au fost deconectate automat din aplicație și de pe site, fără posibilitatea de a se autentifica din nou.

Mii de utilizatori din întreaga lume au raportat probleme de funcționare ale Facebook, după ce platforma a devenit dificil sau chiar imposibil de accesat pentru numeroase persoane. Potrivit datelor publicate de serviciul de monitorizare IsDown, au fost înregistrate peste 5.700 de sesizări în ultimele 24 de ore, semnalând o întrerupere semnificativă a serviciului.

Defecțiunea nu a afectat doar aplicația și site-ul Facebook, ci și serviciul Facebook Messenger. Mulți utilizatori au fost deconectați automat din conturi și nu au mai reușit să se autentifice din nou. În același timp, au fost raportate probleme și la Instagram, o altă platformă importantă deținută de Meta. Cei care au încercat să acceseze serviciile s-au confruntat cu mesaje precum „a apărut o eroare neașteptată” sau „ceva nu a funcționat”, în timp ce versiunea web a Instagramului și anumite funcții ale aplicației au înregistrat erori temporare. Situația sugerează că întreruperea a afectat simultan mai multe produse din ecosistemul Meta.

De când au început problemele la Facebook

Primele semnale privind întreruperea au apărut în jurul orei 6:45 dimineața, ora Pacificului, echivalentul orei 14:45 în Marea Britanie. Problemele au fost raportate în mai multe țări, cele mai multe sesizări venind din Statele Unite și Filipine.

Deși alte servicii deținute de Meta, precum Instagram și WhatsApp, au rămas în mare parte funcționale, unele produse asociate au înregistrat la rândul lor dificultăți temporare. Printre acestea s-a numărat și versiunea web a Instagramului, unde utilizatorii au semnalat erori de acces.

Până la momentul publicării, Meta nu a oferit o explicație oficială privind cauza întreruperii și nici un termen pentru rezolvarea completă a situației. În plus, compania nu dispune de o pagină publică dedicată monitorizării în timp real a stării serviciilor pentru utilizatorii obișnuiți, iar pagina destinată instrumentelor de business nu a reflectat imediat amploarea incidentului.

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