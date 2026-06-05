Digi RCS-RDS a făcut anunțul oficial. Ce lovitură în 2026! Toți abonații din România sunt vizați

Grupul DIGI continuă să se numere printre cei mai importanți contribuabili din sectorul telecomunicațiilor din România, consolidându-și rolul semnificativ în economie prin activitatea sa constantă pe piața locală.

În perioada ianuarie – mai 2026, compania a virat la bugetul consolidat al statului peste 712 milioane de lei. Suma include taxele, contribuțiile și impozitele aferente activității operatorului de telecomunicații și ale tuturor entităților din Grup.

Conectivitate mai accesibilă

Cu o prezență de peste 30 de ani în România, DIGI și-a consolidat poziția prin furnizarea de servicii de telecomunicații fixe și mobile bazate pe tehnologii moderne, accesibile unui număr mare de utilizatori. Strategia companiei s-a concentrat constant pe dezvoltarea și extinderea infrastructurii. Obiectivul principal constă în creșterea accesului la servicii de conectivitate de înaltă calitate la prețuri competitive.

Reprezentanții companiei susțin că investițiile continue în rețele și tehnologie fac parte dintr-o viziune de afaceri pe termen lung, menită să răspundă nevoilor tot mai mari de conectivitate ale consumatorilor. În prezent, milioane de abonați din România beneficiază de serviciile oferite de operator. Grupul DIGI rămâne unul dintre principalii jucători din industria telecomunicațiilor.

Contribuția de peste 712 milioane de lei la bugetul de stat reflectă atât amploarea operațiunilor desfășurate de Grupul DIGI pe piața locală, cât și rolul important pe care compania îl are în economia României.

Grupul DIGI, lider pe piața de telecomunicații

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet fix de bandă largă, televiziune cu plată și telefonie fixă, având totodată o poziție importantă pe piața comunicațiilor mobile și cea mai extinsă acoperire la nivel național.

Grupul este prezent nu doar în România, ci și în Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit. Astfel, oferă servicii de telecomunicații și conectivitate pentru milioane de utilizatori.

Portofoliul companiei include soluții integrate de comunicații electronice, bazate pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. În plus, DIGI dezvoltă și o ofertă diversificată de conținut media, punând la dispoziția publicului canale și platforme dedicate sportului, știrilor, filmelor, documentarelor și muzicii. Printre cele mai cunoscute branduri din portofoliu se numără Digi Sport și Digi24, alături de serviciul de televiziune și conținut digital Digi TV.

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