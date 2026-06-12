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Plictisită de viața în țara ei, italianca Matilde s-a mutat în 2020 în România. Din ce face bani și care e motivul pentru care a rămas 6 ani în București

De: Irina Vlad 12/06/2026 | 16:15
Plictisită de viața în țara ei, italianca Matilde s-a mutat în 2020 în România. Din ce face bani și care e motivul pentru care a rămas 6 ani în București
Plictisită de viața în țara ei, italianca Matilde s-a mutat în 2020 în România. Din ce face bani și care e motivul pentru care a rămas 6 ani în București
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Pentru italianca Matilde Risso, România a devenit a doua casă. Plictisită de viața din țara ei, tânăra de 30 de ani s-a mutat acum 6 ani, în 2020, în București, deși nu și-a imaginat niciodată că va putea sta atât de mult timp departe de țara natală. 

Matilde Risso este stabilită în România de 6 ani, schimbare pe care a făcut-o în timpul pandemiei de Covid-19. Născută și crescută în orașul Recco, de lângă Genvova, tânăra s-a desprins de locul natal și și-a construit propriul drum într-o țară străină. Dintr-o ambiție personală, italianca nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a se adaptat la cultura unei alte țări.

Cu ce se ocupă italianca Matilde Risso în România

Tânăra sportivă vorbește fluent limba română, a obținut cetățenie și a pus bazele propriei academii de portari de polo, unde antrenează copii. De asemenea, ea activează în echipa de polo a Rapidului și în paralel este angajată la Consulatul Italiei din România.

„Am ajuns aici datorită poloului pe apă. Anul acesta, s-au făcut 23 de ani de când fac polo, asta e viața mea. Am ajuns aici în 2020, în septembrie, când era pandemie. Când oamenii îmi spuneau să stau acasă, eu am zis că plec. Am stat acasă cu ai mei foarte mult timp, a fost momentul în care am putut să mă gândesc la foarte multe chestii.

Mi-am dat seama că nu ma vreau să stau în Italia, că nu-mi mai plăcea acolo, voiam o schimbare în viața mea și am ajuns aici, având foarte multe cunoștințe în lumea polo-ului. Trebuia inițial să merg în Germania, dar, cu 10 zile înainte să plec, mi-au făcut ofertă de la Rapid.”, a spus Matilde într-un interviu.

Cu ce se ocupă italianca Matilde Risso în România. sursă foto: social media

Matilda recunoaște că adaptarea sa la noua viață a fost posibilă și datorită faptului că a fost primită cu brațele deschise de către români. Întrebată dacă are de gând să plece curând din România, Matilde a recunoscut că nu obișnuiește să îți facă planuri pe termen lung, pentru că viața de antrenor, de sportiv, este imprevizibilă.

„Din 2022 am cetățenie. Procedura a fost ușoară pentru mine, am luat-o pe merite sportive. Mi-am luat cetățenia și pentru a ajuta România să ridice nivelul la polo. Nu a fost greu. Mi s-a părut normal să învăț limba, mi se pare un semn de respect.

Eu oricum nu suport să cer ajutor, așa sunt eu. M-am apucat de meditații la limba română în noiembrie (n.r. 2020). Făceam ore în fiecare zi și așa am făcut timp de 10 luni”, a mai spus Matilde pentru Gsp.

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