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Tunel secret de 120 de metri descoperit în Calabria, Italia. Cum arată buncărul pregătit de mafie și la ce îl foloseau

De: Daniel Matei 04/06/2026 | 22:50
Tunel secret de 120 de metri descoperit în Calabria, Italia. Cum arată buncărul pregătit de mafie și la ce îl foloseau
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Autoritățile italiene au descoperit în regiunea Calabria o structură subterană impresionantă, descrisă de presa locală drept un „buncăr de film”, care include un tunel de aproximativ 120 de metri și o ieșire secretă destinată fugii rapide.

Descoperirea a fost făcută în zona Locride, una dintre regiunile cunoscute pentru activitatea clanurilor mafiote, în urma unei operațiuni a forțelor de ordine italiene. Structura era ascunsă în subteran și construită astfel încât să fie aproape imposibil de detectat din exterior, potrivit lacnews24.it.

Tunel secret de 120 de metri în Italia

Lungimea tunelului, compartimentarea spațiilor, sistemele de acces ascunse și întreaga arhitectură a buncărului îi conduc pe anchetatori să creadă că se află în fața uneia dintre cele mai sofisticate structuri clandestine descoperite în Locride.

Operațiunea, deosebit de complexă din cauza caracteristicilor clădirii și a formei buncărului, a necesitat ore întregi de muncă și contribuția specializată a mai multor departamente ale Carabinierilor și Pompierilor.

Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a stabili cine a construit și a folosit buncărul și pentru a identifica proprietarul structurii.

Cum arată buncărul descoperit în Calabria

Potrivit anchetatorilor, buncărul era conceput ca un sistem complex de ascunzători și căi de evacuare, similar altor construcții descoperite în trecut în Calabria și atribuite organizațiilor de tip mafiot. Acesta includea un tunel lung, de aproximativ 120 de metri, care permitea deplasarea rapidă către o zonă izolată din afara proprietății.

Zona Locride, situată în Calabria, este considerată de autorități unul dintre principalele bastioane ale ‘Ndrangheta, organizație criminală de tip mafiot cu influență internațională.

La ce folosea mafia italiană buncărul

În ultimele decenii, forțele de ordine italiene au descoperit numeroase buncăre și ascunzători subterane în această regiune, folosite de fugari pentru a evita arestarea. Aceste structuri sunt adesea echipate cu sisteme de ventilație, pasaje ascunse și ieșiri de urgență, fiind construite în zone rurale sau sub locuințe aparent obișnuite.

Descoperirea vine în contextul în care autoritățile italiene continuă operațiunile împotriva rețelelor de crimă organizată din sudul țării, în special în Calabria, unde infrastructurile ascunse sunt o metodă frecventă de evitare a capturării.

Specialiștii în combaterea criminalității organizate subliniază că astfel de tuneluri și buncăre reprezintă o „semnătură” a modului în care clanurile locale își construiesc rețelele de protecție și fugă, adaptate permanent la tacticile forțelor de ordine.

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