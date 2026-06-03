Roma, lovită de o tornadă violentă! Vortexul puternic a făcut prăpăd în capitala Italiei

În dimineața zilei de 3 iunie, o furtună de tip supercelulară, însoțită de un mezociclon și o tornadă, au provocat haos în zonele Montesacro și Conca d’Oro, în partea de nord-est a Romei. Copaci smulși din rădăcini, drumuri blocate, trafic aglomerat: acestea sunt primele pagube cauzate de acest fenomen atmosferic intens.

În timpul furtunii puternice care a lovit Roma în dimineața zilei de miercuri, 3 iunie 2026, cea mai gravă situație s-a înregistrat în zona Montesacro, mai exact în apropierea stației de metrou Conca d’Oro de pe linia B, în partea de nord-est a capitalei. Aici s-a abătut o tornadă violentă care a provocat numeroase pagube. Multe containere de gunoi, semne de circulație și chiar chioșcuri de ziare au fost răsturnate, în timp ce unii copaci au fost smulși din rădăcini de forța vântului. Unul dintre aceștia s-a prăbușit peste acoperișul unei stații de benzină. – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Furtună violentă în Roma: copaci smulși din pământ și geamuri sparte la apartamente

Cele mai mari pagube sunt semnalate pe via dei Prati Fiscali. Din cauza copacilor doborâți mai multe artere principale au fost blocate, traficul fiind îngreunat timp de mai multe ore. Același lucru s-a întâmplat și pe Tangenziale Est, unde șoferii și motocicliștii au coborât din vehiculele lor pentru a încerca să elibereze parțial drumul.

Locuitorii au relatat apariția unui fenomen asemănător unei tornade, în urma căruia obiecte mari, precum coșuri de gunoi, au fost ridicate și puse în mișcare de un vârtej puternic. Mai mulți locuitori din Municipiul III al Romei au surprins fenomenul în imagini video, în care se poate observa o coloană de nori care coboară până la sol. De asemenea, unii cetățeni au raportat geamuri sparte în locuințe, iar în anumite zone s-au înregistrat întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Protecția Civilă a emis încă de la primele ore ale dimineții o alertă meteo valabilă pentru următoarele 12-18 ore, ridicând nivelul de avertizare la cod galben pentru risc hidrogeologic asociat furtunilor. Potrivit autorităților, fenomenele meteo severe vor afecta în principal bazinul mijlociu al Tribului, zona Aniene, bazinul Liri și Apeninii din provincia Rieti, fără a se extinde uniform la nivelul întregii regiuni Lazio.

Pe centura de est, imediat după intersecția cu Salaria, un copac a căzut pe carosabil, blocând traficul în ambele sensuri. Copacul a lovit câteva mașini aflate în tranzit, fără însă a provoca răniți. Căderea copacilor și inundațiile au impus închiderea unui tronson al Tangenziale în zona via dei Campi Sportivi. Zona cea mai afectată a fost cea din Prati Fiscali și Conca d’Oro, unde au căzut mai mulți copaci, iar vântul puternic a smuls din pământ chiar și panourile de semnalizare rutieră.

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