S-a aflat cauza morții lui Marios Oikonomou. Fotbalistul a încetat din viață la 33 de ani, după 9 zile de comă indusă

Este doliu în fotbalul internațional din Grecia, după ce Marios Oikonomou a murit la doar 33 de ani. Vestea i-a întristat pe microbiști și clubul la care și-a început cariera a publicat un mesaj sfâșietor. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Marios Oikonomou a murit

Fostul fundaș al Greciei s-a stins din viață la doar nouă zile după ce a fost implicat într-un grav accident de motocicletă. Sportivul se afla în spital, plasat în comă indusă după accidentul în care a fost implicat la finalul lunii mai, potrivit The Sun.

În ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa medicilor care au avut grijă de el, starea lui Marios Oikonomou nu s-a îmbunătățit. Potrivit tabloidului The Sun, fotbalistul a suferit răni extrem de grave la nivelul creierului și medicii au dat un verdict crunt. Acesta nu mai putea fi salvat.

Cauza morții lui Marios Oikonomou

Potrivit presei internaționale, fotbalistul a fost implicat într-un accident rutier în apropierea Spitalului Hatzikosta din Ioannina, în nord-vestul Greciei, pe 23 mai. Acesta se afla pe motocicleta sa și a suferit răni grave.

A ajuns de urgență la spital, unde medicii l-au supus imediat unei operații complexe. Este vorba despre o craniectomie decompresivă, o intervenție prin care o parte a craniului este îndepărtată temporar pentru a reduce presiunea asupra creierului. Medicii l-au supravegheat non-stop, dar Marios Oikonomou nu a dat semne de ameliorare.

PAS Giannina, mesaj după moartea fotbalistului

Clubul la care Oikonomou și-a început cariera a fost devastată de veste. Oficialii au publicat un mesaj de adio sfâșietor. Mesajul a generat un real val de emoții în rândul fanilor și al colegilor fostului internațional, care au lăsat și ei mesaje de adio.

„Astăzi, familia PAS Giannina este în doliu. Marios Oikonomou, un copil care a câștigat dragostea și respectul tuturor, ne-a părăsit mult prea devreme. Am trăit împreună momente de bucurie, efort și luptă. Întotdeauna cu zâmbetul pe buze, întotdeauna cu bunătate. Familiei sale, președintelui nostru și tatălui său, Giorgos Oikonomou, precum și tuturor celor apropiați, le transmitem întreaga noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe. Amintirea lui va rămâne vie în sufletele noastre. Mario, te vom păstra mereu în inimile noastre cu dragoste. Amintirea ta să fie veșnică.”

Cine a fost Marios Oikonomou

Tânărul fotbalist și-a început cariera la PAS Giannina încă din adolescență. Acesta s-a făcut remarcat datorită calităților defensive pe care le avea. În 2013 a fost transferat de Cagliari în Italia, după care a ajuns la Bologna.

Aici, cariera sa a luat amploare. A disputat 74 de meciuri pentru această echipă, partide în care a marcat 4 goluri. Apoi a fost chemat la naționala Greciei de șase ori. După reușitele din Italia, Marios Oikonomou s-a întors în Grecia, unde a îmbrăcat tricoul echipei AEK Atena.

A mai activat pentru FC Copenhaga și Sampdoria. În 2023, a petrecut o perioadă de timp la formația din Genova, pentru care a bifat șase apariții. În acel an, Marios a decis să își încheie cariera de fotbalist.

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