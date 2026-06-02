Blestemul familiei din Dumbrăvița. După ce un copil a ajuns în stare gravă, în urma unui accident cu trotineta, acum s-a stins și fratele lui

De: David Ioan 02/06/2026 | 10:50
Un adolescent de 16 ani din Dumbrăvița a murit după ce a fost lovit de un autoturism pe o stradă din localitate, o tragedie care lovește aceeași familie la doar câteva săptămâni după ce fratele său mai mic a ajuns în comă în urma unui accident cu trotineta electrică.

Matias Adrian, tânăr fotbalist cu planuri și ambiții, și-a pierdut viața într-o clipă. Accidentul s‑a produs luni seara, în jurul orei 23:10, pe strada Blaise Pascal. Conform informațiilor preliminare, un bărbat de 64 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula dinspre strada Petofi Sandor spre strada Victoria, l‑a lovit pe adolescentul aflat pe carosabil.

„La data de 31 mai 2026, în jurul orei 23:12, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Blaise Pascal, din localitatea Dumbrăvița. Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Blaise Pascal, dinspre strada Petofi Sandor înspre strada Victoria, iar la un moment dat a surprins și acroșat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă. În urma impactului, pietonul, un minor în vârstă de 16 ani, a fost grav rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ulterior, a fost declarat decesul acestuia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ“, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Moartea adolescentului a provocat o undă de șoc în comunitate, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă încă din dimineața zilei de 1 iunie.

„Astăzi, de 1 Iunie, când ar fi trebuit să sărbătorim copilăria, zâmbetele și visele celor mici, am primit o veste care ne-a îndurerat profund. Cu inimile copleșite de tristețe, ne luăm rămas-bun de la Matias Adrian Moț. Prea devreme ai plecat dintre noi, lăsând în urmă lacrimi, amintiri și un gol pe care nimic nu îl va putea umple. Astăzi, când lumea celebrează copiii, noi ne gândim la tine și la zâmbetul tău, la pasiunea ta, la bucuria pe care ai adus-o celor din jur. Nu există cuvinte care să aline durerea unei astfel de pierderi. Rămân însă amintirile, momentele trăite împreună și recunoștința că ai făcut parte din viețile noastre. Drum lin către îngeri, Matias! Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Cei pe care îi iubim nu pleacă niciodată cu adevărat. Ei trăiesc în fiecare amintire, în fiecare lacrimă și în fiecare bătaie a inimii noastre”.”

Apropiații au transmis, la rândul lor, mesaje de durere:

„Dumnezeu să îl primească în Împărăția Lui, suflet pur! Familiei să mângâie sufletele!”,

„Drum lin spre cer, Maty”,

„Dragă Mati, te păstrăm în sufletele noastre!”,

„Drum lin către îngeri copil frumos! Sincere condoleanțe familiei îndurerate și Dumnezeu să le ofere putere”.

