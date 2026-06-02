Sile Cămătaru a trebuit să fie operat după o reglare de conturi între clanuri. Cum s-a răzbunat după atacul surpriză

De: Andreea Stăncescu 02/06/2026 | 10:00
Documentarul serial „Cămătarii”, lansat de PRO TV și disponibil pe VOYO, continuă să dezvăluie povești spectaculoase și episoade mai puțin cunoscute din viața fraților Nuțu și Sile Cămătaru. Producția prezintă mărturii directe ale membrilor clanului și reconstituie conflicte care au marcat lumea interlopă a anilor ’90 și 2000.

Frații Cămătaru povestesc despre un conflict violent care ar fi pornit de la o dispută între apropiați ai lor și o grupare. Deși inițial mergeau pentru o întâlnire cu scopil de a calma tensiunile, ajungi acolo, lucrurile ar fi luat însă o turnură neașteptată. Ei au căzut într-o ambuscadă pregătită din timp de zeci de persoane care îi așteptau ascunse în întuneric, printre casele din zonă. Aceștia au fost atacați cu pietre, sticle și cocktailuri incendiare imediat după oprirea mașinilor.

Nuțu Cămătaru: Și m-a sunat sau a venit după mine, «băi, finule, trebuie să mergem până… să stăm de vorbă cu ei.» Acum eu l-am întrebat. «Băi, mergem să ne batem sau mergem să…»,«Nu, dom’le, mergem să stăm de vorbă». Bine. Mi-am lăsat mașina la ei la Progresul, la vilă, și m-am urcat în mașină

Sile Cămătaru: Și acolo ne-a așteptat o capcană. Aveam niște case de-astea foarte mari, cum le-ați văzut pe-astea, cu turnulețe de-alea, ca în filmele vechi.

Nuțu Cămătaru: Și ei erau pregătiți acolo în întuneric, cu sticle, cu borcane, cu pietre și ne așteptau.

Sile Cămătaru: Eu am întrebat dacă este rost de bătaie, de ceva sau… «nu mergem doar ca prezență.»(1:57) Ca prezență ei și-au luat puști, pistoale, și eu n-am avut nimic.

Nuțu Cămătaru povestește că hainele i-au luat foc în timpul atacului, în timp ce Sile a fost grav rănit la față după ce a fost lovit cu o sticlă. Potrivit relatărilor din documentar, conflictul s-a transformat rapid într-o confruntare de amploare, iar cei doi s-au trezit în inferioritate numerică, înconjurați de zeci sau chiar peste o sută de persoane.

„Eu când m-am dat jos de mașină, direct o incendiară (nr. sticle incendiate) pe mine. Direct am luat foc. A trebuit să le dau jos, am pierdut și telefonul. Când am dat jos alea, am aruncat și telefonul. Îți dai seama că eu m-am enervat tare de tot în alea, că rămăsesem în pielea goală”, a povestit Nuțu  Cămătaru.

„Cămătarii”, regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo

Sile Cămătaru a ajuns la spital

În timpul atacului, Sile Cămătaru a fost lovit cu o sticlă care i-a spart nasul. Atacatorii au incendiat și câteva mașini.

Sile Cămătaru: Eu, în momentul când m-am apropiat de gard să-l sar, să intru la ei, am auzit unul din spate «Mogoș. Au! Mi-a spart ochiul». Am întors capul și unul care era în incintă, cu o șampanie, m-a lovit direct în față.
Nuțu Cămătaru: Direct în nas, aici în față. Îi spărsese de ieșise osul pe aici.
Sile Cămătaru: Și o secundă de neatenție m-a costat nasul într-o parte.
Nuțu Cămătaru: S-a uitat în oglindă. Aoleu, năsucul meu frumos.
Sile Cămătaru: Pentru că șampania care m-a lovit în nas a căzut pe degetul mare și mi-a căzut unghia de la picior.
Nuțu Cămătaru: Ăsta era cu o Dacie aici. O molotov de aia, direct pe Dacia aia și a luat foc.

În urma incidentului, Sile Cămătaru a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spital pentru o intervenție chirurgicală. Acesta afirmă că, din cauza problemelor pe care le avea atunci cu autoritățile, s-a prezentat sub o identitate diferită pentru a evita atenția poliției.

„Până la urmă am fost nevoit să mă sui în mașină, să mă duc la spital. Aveam și probleme cu poliția, în timpul ăla eram căutat de poliție și nu puteam să mă prezint la spital. Și atunci m-am dat pe un nume, Marin Alexandru, care era numele lui Scali. Un personaj foarte controversat în lumea noastră și pe timpul ăla eram foarte bun prieten.
Atunci am vorbit cu doctorii, asistentele, a ținut poliția puțin mai departe, că în momentul când vine cineva cu leziuni, cu astea, ei imediat sună la poliție. Și a ținut puțin deoparte, ei m-au băgat direct deja în operație. Între timp, când s-a terminat operația, am ieșit pe dincolo și… s-a dat altcineva. Altcineva a rostit numele Marin Alexandru. L-a rostit direct Scali, care mă însoțea la operație. Și lucrurile au ieșit cum trebuie.”, a povestit Sile Cămătaru.

Sile și Nuțu Cămătaru s-au răzbunat pe atacatorii lor

După ce au aflat cine s-ar fi aflat în spatele atacului, au încercat să îi identifice pe participanți. Potrivit declarațiilor lor, o parte dintre aceștia lucrau în cadrul serviciilor de salubritate, iar următoarele zile a avut loc o răzbunare din partea lor.

„M-am interesat următoarea zi, cine e, cine e astea. O parte de ei, ce crezi, lucrau la salubritate de astea. Măturători de stradă, mă, alea, alea. Era conduși de unul, un șef de echipă, Marian. M-am dus peste Marian și i-am spus… Spune-mi cine sunt ăștia. Mi-a dat pe listă pe toți. Mi-a zis, vii pe data de 20, că le dau salariile. Și îi prinzi pe toți acolo, la niște containere, unde se dădea salarii. Aveam niște prieteni pe vremea aia, pe acolo, pe la circa aia.

Și le-am zis «bă, trebuie să încing pe ăștia și… să nu trimiteți niciun echipaj pe acolo». I-am lăsat, dar au luat banii și, când de acolo, ieșeau de la containere, că plecau ca să… Și i-am înconjurat și le-am dat o încinsă. Nu-ți exagerez, dar am bătut și bărbații, și femei.
Nici nu mai a contat. Le-am dat o bătaie, dar i-am înnebunit. I-am bătut cu niște cozi de topor, ca să simtă”, a povestit Nuțu Cămătaru.

