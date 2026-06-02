Check in | Cât am plătit pentru o zi la Disneyland Paris? Am rămas lefteră, dar măcar am văzut-o pe Elsa

Multe persoane spun că este bine să mergi la Disneyland atunci când ești mic, dar eu țin să le contrazic. Am fost în parcul de distracții din Paris și la 7 ani, și la 12 ani, dar parcă cel mai tare m-a emoționat la 26 de ani când am realizat că încep să fiu o Cenușereasa cu dureri de spate.

Nu mai știu multe de la 7 ani, decât că am plâns două ore că nu am prins-o pe Ariel la paradă și că n-a vrut mama să îmi cumpere pantofi de cleștar. Am înțeles mai multe lucruri din Disneyland Paris când am fost la 12 ani. Deci vă sfătuiesc să mergeți cu copiii după vârsta de 10 ani. Este păcat să nu aibă amintiri din universul lui Walt Disney.

Cât costă o zi la Disneyland Paris

Ce să vă mai spun? La 12 ani m-am dat în toate atracțiile, am pus-o pe mama să îmi cumpere rochia lui Belle ( din „Frumoasa și Bestia”) și n-am vrut să o dau jos nici după ce am pătat-o de cu ketchup. Să nu mai spun că mama a trebuit să meargă cu mine în rochia lui Belle și la Turnul Eiffel, după cele trei zile haotice la Disneyland. Cert este că mi-a plăcut și m-am văzut cu prințesele mele preferate.

Dar nimic nu se compară cu vizita la Disneyland de la 26 de ani. Am ales să merg tot cu mama, care este obsedată de desene, prințese și coronițe ( da, de mică mă îmbrăca în roz și îmi punea pampoane). Ne-am cazat la Radisson Blu Hotel, Paris Marne-la-Vallee, la cinci minute de mers cu mașina de Disneyland.

Din fața hotelului vine din 10 în 10 minute un autobuz și te duce (pe gratis) la intrarea în Disneyland. Biletul pe o zi la Disney costă 63 de euro de persoană. Dacă vrei să mergi și la studiourile Walt Disney, trebuie să plătești 111 euro. Este puțin mai scump și mai aglomerat în weekend.

Biletul nu e ieftin, dar vă garantez că se merită fiecare bănuț. Da, stai cam 40-50 de minute la fiecare atracție, dar nu contează. O dată în viață mergi cu cei șapte pitici prin pădure sau îți găsești prințul pe cal alb. La intrarea în Disneyland găsești zona „Village”.

Ce merită să vezi cu adevărat

Aici se află multe magazine și restaurante tematice. Nici nu știu cu să încep. Cu faptul că mi-am luat la 26 de ani un tricou cu Albă ca Zăpada și o perucă de Elsa sau cu faptul că n-am vrut să plec de acolo până nu am mâncat o pizza în formă de Mickey Mouse (5 euro) și până n-am băut o șampanie dintr-un pahar cu Walt Disney (10 euro)?

Pe stradă principală din Disneyland găsești o vedere spectaculoasă spre castelul lui Aurora, magazine Disney (suveniruri, urechi Mickey, haine, jucări), cafenele, vehicule vechi (tramvai, mașini vintage, pompieri Disney), personaje Disney care apar pentru poze. Aici vezi și parada Disney, care are loc două ori pe zi ( la ora 11:00 și 17:00). Este indicat să mergi cu jumătate de oră înainte pentru a prinde loc în față.

Parcul este împărțit în mai multe zone tematice:

Adventureland. Se găsește în stânga castelului. Aici găsești junglă, casa Piraților din Carabile, Indiana Jones, etc.

Frontierland. Se găsește tot în stânga, dar mai spre spate. Aici găsești vestul sălbatic, cowboy, Big Thunder Mountain, etc. Este o zonă mai mult pentru băieți.

Fantasyland. Se găsește chiar în jurul castelului și este o zonă pentru fete. Aici găsești atracții cu Peter Pen, Albă ca Zăpada, Alice în Țara Minunilor, etc.

Discoveryland. Se găsește în dreapta castelului și este o zonă pentru băieții pasionați de Star Wars și Space Mountain.

Este clar din tot ce am povestit până acum că am stat mai mult în zona Fantasyland. Da! Recunosc, am plâns în hohote când am văzut prințesele pe strada principală și castelul lui Aurora. Am plâns când am auzit melodia din „Frumoasa și Bestia” și când am văzut rochiile idolelor mele din tinerețe. Mi-au dat lacrimile și când am intrat în casa lui Peter Pan și când am făcut poză cu Elsa, Ariel și Cenușereasa.

Mi-am adus aminte de toată copilăria mea, mi-am adus aminte de toate jurnalele mele în care scriam că mă căsătoresc cu un prinț și că plec la palat și facem o nuntă grandioasă. Am găsit unul, dar fără palat și cal alb. Aia e, atât s-a putut! Nici eu nu fac curat ca Cenușereasa și nici nu am curajul să merg prin pădure ca Albă ca Zăpada.

Când se închide Disneyland

Hai să nu mă abat de la subiect. Disneyland Paris este deschis de la 09:30 la 21:00 – 22:00. De la ora 21:00 este un moment spectaculos cu artificii, drone și lumini pe care nu trebuie să îl ratezi. Nu îți ajunge o zi să vizitezi tot Disneyland-ul. Ai nevoie de cel puțin 3 zile, dar merită să mergi și o oră în viață dacă ai ocazia.

După ce se închide parcul, poți sta până la 00:00 în zona Disneyland Village, unde sunt magazine, restaurante și puburi cu karaoke și concerte live. Aceasta este singura zonă în care poți să fumezi și să bei alcool, asta dacă nu dai paharul de șampanie pe gât la intrarea în parc cum am făcut eu.

Țin să precizez că ultimul autobuz spre hotelurile din zonă este la 23:00. Dacă vrei să stai până târziu la karaoke și să le povestești prietenilor cum a fost la Disney, trebuie să iei Uber sau Bolt înapoi. Cei care stau în Paris trebuie să ia trenul (sunt curse destul de des). De la aeroport la Disneyland faci aproximativ o oră și jumătate, iar Boltul îți ia cam 150 de euro.

Cam acestea sunt informațiile de care ai nevoie în cazul în care vrei să mergi la Disneyland Paris. Sfatul meu este să nu mai stai pe gânduri și să vizitezi universul lui Walt Disney. Este o experiență unică, care îți va aduce aminte de gingășia și emoția desenelor animate din tinerețe.

