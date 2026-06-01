Check in | Vizita mea la Mănăstirea din Khor Virap din Armenia. Am văzut temnița lui Grigorie Iluminatorul, unde a fost închis 13 ani

Am vizitat mănăstirea Khor Virap, aflată la aproximativ 45 de kilometri de Erevan, chiar aproape de granița cu Turcia și am fost impresionată de frumusețea și istoria din spatele ei. Biserica este construită pe un deal, iar în spatele ei se vede spectaculos Muntele Ararat. Priveliștea este una care îți taie respirația și înțelegi cât de important este locul acesta pentru armeni.

Am plecat din Yerevan în jur de ora 10:00, iar într-o oră am parcurs cei 45 de kilometri și am ajuns la mănăstirea din Khor Virap. Lângă parcare am văzut un cimitir cu pietre funerare simple, mult mai diferite decât cele din România sau alță țară creștină, astfel că nu era nicio cruce. Pe ici pe colo, erau și câteva fotografii ale celor care se „odihneau” acolo.

Încă din parcare am văzut numeroasele tabare unde vânzătorii aveau diferite preparate tradiționale, precum și obiecte de decor. Aici pot include magneți, căni, tablouri, carpete, brelocuri, icoane, o mulțime de lucruri pe care le poți lua suvenir pentru cei dragi.

Biserica a fost construită în secolul XVII

Biserica era pe un deal, astfel că a trebuit să urc, dar priveliștea de sus a meritat fiecare pas pe care l-am făcut. Se vedea atât de frumos Muntele Ararat și împrejurimile de îți vedea să rămâi acolo, doar să te uiți în jur și să respiri aerul curat. Însă am venit pentru lăcașul de cult ce are o istorie deosebită. A fost construită din piatră, iar interiorul era unul simplu, fără picturi, doar cu icoane ce „umpleau” pereții.

A fost construită inițial în jurul unei capele ridicate în 642 de Nerses al III-lea, ca loc de venerare a Sfântului Grigorie. De-a lungul timpului, monumentul a fost reconstruit de mai multe ori. În 1662 a fost ridicată biserica St. Astvatsatsin (Sfânta Maica Domnului)

Cel mai impresionant moment pentru mine a fost când am văzut închisoarea în care Sfântul Grigorie Luminătorul a fost ținut captiv timp de 13 ani. Regele Tiridate al III-lea a ordonat să fie închis, deoarece a refuzat să se închine idolilor păgâni și a continuat să propovăduiască credința creștină. Conducătorul a aflat că Grigorie, fiul lui Anac, ucigașul tatălui său, era creștin, religie interzisă în Armenia la acea vreme. De asemenea, Grigorie a refuzat să aducă jertfă zeiței păgâne Anahit, mărturisindu-și cu fermitate credința în Iisus Hristos.

Pentru a ajunge la locul în care a fost întemnițat, am coborât pe o scară într-o încăpere subterană, întunecată și sufocantă, unde se spune că a fost închis cel care avea să creștineze Armenia. În prezent, au fost puse câteva icoane și mai este sculptată o cruce în piatră.

Locul are o încărcătură spirituală aparte, mai ales pentru că Armenia a devenit aici prima țară creștină din lume, în anul 301. Mi-a plăcut liniștea din jur și faptul că, de oriunde privești, vezi Valea Araratului și muntele considerat sfânt de armeni.

