Pe ce dată va pica Paștele în anul 2030, 2045 și 2118. Biserica a stabilit deja datele cu exactitate după o metodă străveche

De: Paul Hangerli 13/04/2026 | 08:10
Cum se stabilește cu exactitate data Paștelui

Datele Paștelui se cunosc cu mult timp înainte, iar asta vine ca urmare a formulei de calcul folosită. Data Paștelui nu este fixă, ci se stabilește în fiecare an în funcție de două fenomene naturale. CANCAN.RO îți prezintă toate secretele calculului dar și datele Paștelui pe următorii 91 de ani.

Cum se stabilește data Paștelui?

Data Paștelui se stabilește în fiecare an în funcție de echinocțiul de primăvară și de fazele lunii. Pe scurt, bisericile iau în calcul echinocțiul convențional de la data de 21 martie, iar Paștele este definit ca fiind prima duminică după prima lună plină care urmează după această dată.

Luna plină folosită în acest calcul nu este cea observată pe cer, ci una stabilită prin calcule matematice, numită ”lună plină pascală”. Această lună pascală se bazează pe un cicul de 19 ani cunoscut din antichitate și descoperit de Meton din Atena. Acesta a observat că fazele lunii se repetă aproximativ în aceleași zile după acest interval.

Din această cauză, data Paștelui variază de la un an la altul, în funcție de poziția acestei luni pline față de echinocțiu.

Care este originea stabilirii acestei reguli?

Această regulă își are originea într-o decizie a Primului Conciliu de la Niceea din anul 325, când s-a decis ca Paștele să fie sărbătorit întotdeauna duminica și să nu coincidă cu Pesah, Paștele evreiesc. De asemenea, dacă luna plină pascală cade chiar într-o zi de duminică, Paștele este mutat în duminica următoare.

De-a lungul timpului au existat diverse controverse legate de data Paștelui, unele comunități creștine sărbătorindu-l în aceeași zi cu Pesah, adică pe 14 Nisan, indiferent de ziua săptămânii, în timp ce altele insistau ca sărbătoarea să fie întotdeauna duminica. Hotărârea de la Niceea a încercat să unifice aceste practici, impunând un principu general de calcul.

De ce catolicii sărbătoresc Paștele în altă duminică față de ortodocși?

Diferențele dintre cele două culte au apărut ulterior din pricina folosirii unor calendare diferite. Bisericile din Occident au început să folosească calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore al XIII-lea, în timp ce Biserica Ortodoxă folosește calendarul vechi, iulian, valabil și pe vremea Conciliului de la Niceea. În prezent diferența dintre cele două calendare este de 13 zile, ceea ce duce la stabilirea unor echinocții și luni pline diferite.

Un alt detaliu important este că Biserica Ortodoxă păstrează în continuare regula ca Paștele să fie sărbătorit după Pesah, pentru respectarea ordinii evenimentelor biblice, în timp ce în Biserica Catolică această condiție nu mai este respectată strict. Astfel uneori, se poate nimeri ca Paștele să fie sărbătorit în aceeași zi în ambele tradiții, alteori poate exista o diferență de o săptămână sau mai multe.

Pe ce dată va pica Paștele în anul:

  • 2026 – 12 aprilie
  • 2027 – 02 mai
  • 2028 – 16 aprilie
  • 2029 – 08 aprilie
  • 2030 – 28 aprilie
  • 2031 – 13 aprilie
  • 2032 – 02 mai
  • 2033 – 24 aprilie
  • 2034 – 09 aprilie
  • 2035 – 29 aprilie
  • 2036 – 20 aprilie
  • 2037 – 05 aprilie
  • 2038 – 25 aprilie
  • 2039 – 17 aprilie
  • 2040 – 06 mai
  • 2041 – 21 aprilie
  • 2042 – 13 aprilie
  • 2043 – 03 mai
  • 2044 – 24 aprilie
  • 2045 – 09 aprilie
  • 2046 – 29 aprilie
  • 2047 – 21 aprilie
  • 2048 – 05 aprilie
  • 2049 – 25 aprilie
  • 2050 – 17 aprilie
  • 2051 – 07 mai
  • 2052 – 21 aprilie
  • 2053 – 13 aprilie
  • 2054 – 03 mai
  • 2055 – 18 aprilie
  • 2056 – 09 aprilie
  • 2057 – 29 aprilie
  • 2058 – 14 aprilie
  • 2059 – 04 mai
  • 2060 – 25 aprilie
  • 2061 – 10 aprilie
  • 2062 – 30 aprilie
  • 2063 – 22 aprilie
  • 2064 – 13 aprilie
  • 2065 – 26 aprilie
  • 2066 – 18 aprilie
  • 2067 – 10 aprilie
  • 2068 – 29 aprilie
  • 2069 – 14 aprilie
  • 2070 – 04 mai
  • 2071 – 19 aprilie
  • 2072 – 10 aprilie
  • 2073 – 30 aprilie
  • 2074 – 22 aprilie
  • 2075 – 07 aprilie
  • 2076 – 26 aprilie
  • 2077 – 18 aprilie
  • 2078 – 08 mai
  • 2079 – 23 aprilie
  • 2080 – 14 aprilie
  • 2081 – 04 mai
  • 2082 – 19 aprilie
  • 2083 – 11 aprilie
  • 2084 – 30 aprilie
  • 2085 – 15 aprilie
  • 2086 – 07 aprilie
  • 2087 – 27 aprilie
  • 2088 – 18 aprilie
  • 2089 – 01 mai
  • 2090 – 23 aprilie
  • 2091 – 08 aprilie
  • 2092 – 27 aprilie
  • 2093 – 19 aprilie
  • 2094 – 11 aprilie
  • 2095 – 24 aprilie
  • 2096 – 15 aprilie
  • 2097 – 05 mai
  • 2098 – 27 aprilie
  • 2099 – 12 aprilie
  • 2100 – 01 mai
  • 2101 – 23 aprilie
  • 2102 – 08 aprilie
  • 2103 – 28 aprilie
  • 2104 – 19 aprilie
  • 2105 – 04 aprilie
  • 2106 – 24 aprilie
  • 2107 – 16 aprilie
  • 2108 – 05 mai
  • 2109 – 20 aprilie
  • 2110 – 12 aprilie
  • 2111 – 02 mai
  • 2112 – 16 aprilie
  • 2113 – 08 aprilie
  • 2114 – 28 aprilie
  • 2115 – 13 aprilie
  • 2116 – 02 mai
  • 2117 – 24 aprilie
  • 2118 – 16 aprilie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Primele imagini cu Andreea Popescu, după ce s-a întors în casa lui Rareș Cojoc. Din nou împreună, de dragul copiilor
Știri
Primele imagini cu Andreea Popescu, după ce s-a întors în casa lui Rareș Cojoc. Din nou împreună, de…
Geanta din „piele de dinozaur” care provoacă controverse în lumea științei. Cum a fost obținută, de fapt
Știri
Geanta din „piele de dinozaur” care provoacă controverse în lumea științei. Cum a fost obținută, de fapt
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
Mediafax
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele...
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova. „Alexandra s-a trezit în Iad. Singura preocupare este să o ducem dintr-o clinică în alta pentru recuperare”
Gandul.ro
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului...
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra...
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Mediafax
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa la azil: „Îl scapă și de datorii!”
Click.ro
Iubitele l-au abandonat, fiica n-are bani! Cine îi plătește, de fapt, lui Irinel Columbeanu taxa...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Digi24
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Un submarin a găsit structuri bizare sub Antarctica și apoi a dispărut
go4it.ro
Un submarin a găsit structuri bizare sub Antarctica și apoi a dispărut
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei din Rahova. „Alexandra s-a trezit în Iad. Singura preocupare este să o ducem dintr-o clinică în alta pentru recuperare”
Gandul.ro
Drama cumplită a adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
