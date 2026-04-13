Pe ce dată va pica Paștele în anul 2030, 2045 și 2118. Biserica a stabilit deja datele cu exactitate după o metodă străveche

Datele Paștelui se cunosc cu mult timp înainte, iar asta vine ca urmare a formulei de calcul folosită. Data Paștelui nu este fixă, ci se stabilește în fiecare an în funcție de două fenomene naturale. CANCAN.RO îți prezintă toate secretele calculului dar și datele Paștelui pe următorii 91 de ani.

Cum se stabilește data Paștelui?

Data Paștelui se stabilește în fiecare an în funcție de echinocțiul de primăvară și de fazele lunii. Pe scurt, bisericile iau în calcul echinocțiul convențional de la data de 21 martie, iar Paștele este definit ca fiind prima duminică după prima lună plină care urmează după această dată.

Luna plină folosită în acest calcul nu este cea observată pe cer, ci una stabilită prin calcule matematice, numită ”lună plină pascală”. Această lună pascală se bazează pe un cicul de 19 ani cunoscut din antichitate și descoperit de Meton din Atena. Acesta a observat că fazele lunii se repetă aproximativ în aceleași zile după acest interval.

Din această cauză, data Paștelui variază de la un an la altul, în funcție de poziția acestei luni pline față de echinocțiu.

Care este originea stabilirii acestei reguli?

Această regulă își are originea într-o decizie a Primului Conciliu de la Niceea din anul 325, când s-a decis ca Paștele să fie sărbătorit întotdeauna duminica și să nu coincidă cu Pesah, Paștele evreiesc. De asemenea, dacă luna plină pascală cade chiar într-o zi de duminică, Paștele este mutat în duminica următoare.

De-a lungul timpului au existat diverse controverse legate de data Paștelui, unele comunități creștine sărbătorindu-l în aceeași zi cu Pesah, adică pe 14 Nisan, indiferent de ziua săptămânii, în timp ce altele insistau ca sărbătoarea să fie întotdeauna duminica. Hotărârea de la Niceea a încercat să unifice aceste practici, impunând un principu general de calcul.

De ce catolicii sărbătoresc Paștele în altă duminică față de ortodocși?

Diferențele dintre cele două culte au apărut ulterior din pricina folosirii unor calendare diferite. Bisericile din Occident au început să folosească calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore al XIII-lea, în timp ce Biserica Ortodoxă folosește calendarul vechi, iulian, valabil și pe vremea Conciliului de la Niceea. În prezent diferența dintre cele două calendare este de 13 zile, ceea ce duce la stabilirea unor echinocții și luni pline diferite.

Un alt detaliu important este că Biserica Ortodoxă păstrează în continuare regula ca Paștele să fie sărbătorit după Pesah, pentru respectarea ordinii evenimentelor biblice, în timp ce în Biserica Catolică această condiție nu mai este respectată strict. Astfel uneori, se poate nimeri ca Paștele să fie sărbătorit în aceeași zi în ambele tradiții, alteori poate exista o diferență de o săptămână sau mai multe.

Pe ce dată va pica Paștele în anul:

2026 – 12 aprilie

2027 – 02 mai

2028 – 16 aprilie

2029 – 08 aprilie

2030 – 28 aprilie

2031 – 13 aprilie

2032 – 02 mai

2033 – 24 aprilie

2034 – 09 aprilie

2035 – 29 aprilie

2036 – 20 aprilie

2037 – 05 aprilie

2038 – 25 aprilie

2039 – 17 aprilie

2040 – 06 mai

2041 – 21 aprilie

2042 – 13 aprilie

2043 – 03 mai

2044 – 24 aprilie

2045 – 09 aprilie

2046 – 29 aprilie

2047 – 21 aprilie

2048 – 05 aprilie

2049 – 25 aprilie

2050 – 17 aprilie

2051 – 07 mai

2052 – 21 aprilie

2053 – 13 aprilie

2054 – 03 mai

2055 – 18 aprilie

2056 – 09 aprilie

2057 – 29 aprilie

2058 – 14 aprilie

2059 – 04 mai

2060 – 25 aprilie

2061 – 10 aprilie

2062 – 30 aprilie

2063 – 22 aprilie

2064 – 13 aprilie

2065 – 26 aprilie

2066 – 18 aprilie

2067 – 10 aprilie

2068 – 29 aprilie

2069 – 14 aprilie

2070 – 04 mai

2071 – 19 aprilie

2072 – 10 aprilie

2073 – 30 aprilie

2074 – 22 aprilie

2075 – 07 aprilie

2076 – 26 aprilie

2077 – 18 aprilie

2078 – 08 mai

2079 – 23 aprilie

2080 – 14 aprilie

2081 – 04 mai

2082 – 19 aprilie

2083 – 11 aprilie

2084 – 30 aprilie

2085 – 15 aprilie

2086 – 07 aprilie

2087 – 27 aprilie

2088 – 18 aprilie

2089 – 01 mai

2090 – 23 aprilie

2091 – 08 aprilie

2092 – 27 aprilie

2093 – 19 aprilie

2094 – 11 aprilie

2095 – 24 aprilie

2096 – 15 aprilie

2097 – 05 mai

2098 – 27 aprilie

2099 – 12 aprilie

2100 – 01 mai

2101 – 23 aprilie

2102 – 08 aprilie

2103 – 28 aprilie

2104 – 19 aprilie

2105 – 04 aprilie

2106 – 24 aprilie

2107 – 16 aprilie

2108 – 05 mai

2109 – 20 aprilie

2110 – 12 aprilie

2111 – 02 mai

2112 – 16 aprilie

2113 – 08 aprilie

2114 – 28 aprilie

2115 – 13 aprilie

2116 – 02 mai

2117 – 24 aprilie

2118 – 16 aprilie

