Ce înseamnă Învierea Domnului pentru creștini și de ce Paștele este cea mai importantă sărbătoare

În noaptea de 11 spre 12 aprilie, românii vor sărbători Învierea Domnului, cea mai importantă sărbătoare pentru creștini. Motivul este unul clar: Paștele reprezintă biruința Mântuitorului asupra morții și darul vieții veșnice. Află, în rândurile următoare, cele mai importante lucruri pe care trebuie să le cunoști despre acest moment din an.

Potrivit preoților ortodocși, Învierea Mântuitorului va rămâne pentru totdeauna „minunea minunilor”. Sărbătoarea este cea mai importantă de peste an și este precedată de un post de 48 de zile.

Ce înseamnă Învierea Domnului

Întoarcerea din morți a lui Iisus este considerată a fi dogma fundamentala a credinței creștine, potrivit doxologia.ro. Este o sărbătoare a sufletului, a comuniunii și a luminii divine. Noaptea Învierii este un prilej bun ca oamenii să își ofere iertare și iubire necondiționată, la fel cum și Fiul Domnului a făcut în ultimele Sale clipe, pe cruce. Este un prilej de recunoștință și de apropiere de Dumnezeu.

”Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră”, scrie Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 15, 14).

Cine l-a văzut pe Iisus după Înviere

Potrivit Sfintei Scripturi, după ce a biruit moartea prin înviere, Iisus Hristos S-a arătat prima dată femeilor mironosițe. După care le-a apărut Sfinților Apostoli, pe care i-a revăzut ulterior și după 8 zile, când Toma îi însoțea și astfel a aflat de minune.

Apoi S-a arătat lui Luca și Cleopa în drumul spre Emaus, S-a arătat la cei peste cinci sute de credincioși și lui Pavel, pe drumul Damascului.

„Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus” (Marcu 16, 6-7).

Cum cinstește biserica Paștele

Pentru a marca această sărbătoare importantă, preoții susțin cântări prin care se arată roadele duhovnicești ale Învierii Domnului și bucuria acestui moment.

„Acum toate s-au umplut de lumină şi cerul, şi pământul, şi cele dedesubt… Cerurile după cuviinţă să se veselească şi pământul să se bucure; să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută Învierea lui Hristos.”

Cum trebuie să onorăm jertfa lui Iisus

După cum bine știți, Fiul Domnului S-a jertfit pentru păcatele omenirii și pentru a aduce o transformare majoră întregii creații. Acesta a fost judecat, biciuit și umilit pentru ca Tatăl Ceresc să ne ierte păcatele. Învierea ne aduce aminte de toate aceste patimi pe care le-a trăit în Săptămâna Mare, după ce a ținut post timp de 40 de zile.

Pentru a-l onora, credincioșii țin post, se abțin de la păcate trupești, gânduri rele și bârfe, apoi se spovedesc înainte de Paște. Mulți creștini trăiesc o stare spirituală deosebită în noaptea Învierii, moment special pentru a forma o legătură aparte cu semenii. Este un prilej bun pentru a renunța la vechiul stil de viață și a adopta unul nou, o cale a adevărului, a iubirii față de semeni și a respectării cuvântului Domnului.

Ce simbolizează Învierea lui Iisus pentru omenire

Învierea lui Iisus Hristos a adus mântuirea și transformarea creației lui Dumnezeu. Este momentul care a marcat începutul unei noi viziuni asupra lumii și a vieții. Semnifică și revenirea la viață a Fiului Domnului, dar și promisiunea de înviere a credincioșilor, la a doua venire a Sa.

Învierea este considerată a fi o taină cu înțelesuri adânci, greu de pătruns. Potrivit creștinortodox.ro, chiar și martorii de la acea vreme nu au putut înțelege pe deplin această dogmă fundamentală. Mulți creștin au acceptat Învierea prin „ochii credinței”.

De ce Învierea lui Iisus este diferită de a lui Lazăr

După cum bine știm, cât a stat printre oameni, Iisus Hristos a săvârșit mai multe miracole. Printre ele se numără și aducerea lui Lazăr din morți sau a fiicei lui Iair. Aceste două fapte ale sale reprezintă puterea pe care Fiul Domnului a primit-o de la Tatăl Său, pentru a le arăta oamenilor care este adevărata cale.

Învierea lui Iisus nu reprezintă doar readucerea la viață a unui mort, ci o jertfă pentru păcate și o înviere veșnică. Este modul prin care creștinilor li s-a arătat lumea nouă care îi așteaptă, a unei eternități în ceruri.

Și, dacă ai ajuns până la finalul articolului în timp ce faci pregătiri pentru masa de duminică, te invităm să afli cum vopsești natural ouăle cu coji de ceapă, sfeclă sau varză sau de ce ciocnim ouă roșii de Paște.

