Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus? Daniel Cafelutză și-a șocat urmăritorii când a arătat factura de la service

Obrazul subțire cu cheltuială se ține, iar asta a aflat-o pe propria piele Daniel Cafelutză. De curând, acesta a devenit proprietarul unui Lamborghini Urus, iar achiziția i-a adus multă bucurie. Însă, zâmbetul de pe buze parcă s-a mai șters atunci când a făcut schimbul de ulei. Cât costă un schimb de ulei pentru un Lamborghini Urus?

Mașinile de lux atrag privirile, însă costurile de întreținere sunt pe măsură. De la asigurări, revizii și până la cele mai banale operațiuni, proprietarii unor astfel de bolizi trebuie să scoată bani buni din buzunare. Iar asta a aflat recent și Daniel Turcu.

Cât costă schimbul de ulei la un Lamborghini Urus

Daniel Turcu, omul care a creat cafenelele GOAT și care are o mulțime de urmăritori în mediul online, și-a achiziționat recent un Lamborghini Urus. Bucuria a fost mare, căci a reușit să își îndeplinească unul din visurile pe care le avea de mult timp.

Însă, atunci când a mers să facă schimbul de ulei zâmbetul a cam dispărut. Lamborghini Urus este un bolid impresionant prin design și performanță. Însă, surpriza apare când discutăm despre costurile de întreținere. Chiar și o operațiune aparent banală, precum schimbul de ulei, poate ajunge la sume care depășesc așteptările multora. Iar fiecare vizită la service înseamnă o investiție serioasă.

Ei bine, Daniel Cafelutză a mers să facă și el schimbul de ulei, iar suma pe care a plătit-o pentru această operațiune i-a lăsat fără cuvinte pe urmăritorii săi din mediul online. Mai exact, acesta a scos din buzunar 9.550 de lei.

„Am făcut schimbul de ulei la Lamborghini Urus pentru ca am luat-o și am zis că trebuie să-i fac schimburile, ca nu a mai avut schimbul făcut de un an. 13.000 de km într-un an. Bun. Hai să facem schimbul. Cât poate să coste un schimb la un Lamborghini Urus? Și acum a venit factura uitați aici. 9.550 de lei un schimb de ulei la Lamborghini Urus. Spuneți cum vi se pare. Vi se pare mult? Vi se pare puțin? Chiar sunt curios”, a spus Daniel Cafelutză, în mediul online.

