De: Adrian Vâlceanu 30/01/2026 | 05:50
Daniel Cafelutză nu își lasă soția singură nici măcar la baie. “Suflet blând”, dar atent ca un bodyguard
Daniel Turcu, omul care a creat cafenelele GOAT, chiar are spor la cafeluță! Iată-l în compania soției sale. Dar chiar când credea că sunt singuri… hop și CANCAN.RO, care a observat că nu cafeaua, ci iubita este ”the GOAT” pentru Daniel. Până unde s-a dus după ea în mall? Puneți-vă o cafeluță și haideți să explorăm galeria de imagini.

Zile gri, dar totul e roz în cafenelele lui Daniel Turcu, românul cel mai ușor de confundat cu BRomania. Dar nu acesta este brandul lui, ci Cafelutza, plus sloganul Spor la cafelutză, suflet blând! Iată-l la Băneasa Shopping City unde parchează Porsche-ul super regulamentar, și cu spatele, pentru că se gândește la viitor, nu ca alți șoferi care se gândesc doar s-o bage cât mai repede și să plece. Tipic pentru masculi, dar asta e altă poveste. Iată că Daniel the GOAT e bun și pe parcări, nu doar pe cafele și mai ales branding.

Investițiile sunt esențiale pentru un antreprenor de succes, așa că o vizită la iStyle se impune și Daniel o lasă pe iubita lui soție să care punguța cu produsul Apple, pentru că îi crește și ei brandul prin această asociere. Nu că nu s-ar descurca, are și ea 11.000 de followeri pe Instagram, dar până la 768.000 câți are Daniel mai e cale lungă.

Apropo de urmăritori, Daniel e atât de îndrăgostit de soția lui, încât o urmărește peste tot. CANCAN.RO s-a ținut după ei când Sharon mergea spre baie, iar Daniel s-a dus cu ea. Mare dragoste. Bravo, suflet cald!

Daniel e îmbrăcat ca un adolescent. Nici nu e departe de vârsta aceea la 25 de ani ai lui, cu toate că e căsătorit cu Sharon și are un băiat, Zion. Nume cu rezonanță biblică, și Daniel nu face niciun secret din faptul că el este o persoană cu credință și provine dintr-o familie religioasă. Doar cheliuța îl face să arate mai apropiat de vârsta lui interioară, matură și serioasă, în ciuda stilului glumeț de pe social media. Chiar pare că are o chelie mai în vârstă decât el însuși!

Soția lui Daniel, Sharon, a dus casualul la extrem, cu niște colanți gri-turcoaz, pantofi sport, o cămașă în carouri și o jachetă mițoasă de culoarea untului. În cazul ei, nu e o ținută adolescentină ci aproape pre-adolescentină. E plăcut să vezi niște oameni atât de tineri, căsătoriți și deja cu un copil. Să le ținem pumnii și să le urăm și noi spor la cafeluță!

