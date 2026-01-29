Acasă » Exclusiv » Dorian Popa, bandajat la nas, pe “pilot automat”! A lăsat Huracan-ul în garaj și a făcut “hâtz” cu Rolls-ul prin oraș

Dorian Popa, bandajat la nas, pe "pilot automat"! A lăsat Huracan-ul în garaj și a făcut "hâtz" cu Rolls-ul prin oraș

29/01/2026
Dorian Popa, bandajat la nas, pe “pilot automat”! A lăsat Huracan-ul în garaj și a făcut “hâtz” cu Rolls-ul prin oraș
Dorian Popa, bandajat la nas, dar cu ochii în patru! Deși, teoretic, n-ar avea nicio treabă cu volanul, mai ales după recenta operație la nas, artistul demonstrează încă o dată că unele obiceiuri nu se vindecă nici cu bandaje, nici cu șofer personal. Abia scăpat de emoțiile din sala de judecată, unde magistrații i-au mai îndulcit pedeapsa și au decis că aceasta va fi executată mai târziu, la vreme de tihnă și reflecție, nu acum, când Dorian e prins în vâltoarea evenimentelor, vlogurilor și proiectelor care nu pot fi lăsate baltă, artistul pare că își vede liniștit de viață. Practic, justiția a spus „mai încet, nu acum”, iar Dorian a zis: Hâtz cu bună dimineața, Johnule!  CANCAN.RO a fost pe urmele lui. Iată cum l-am surprins. 

În plină zi, Dorian Popa nu își mai șochează fanii cu postări făcute cu AI, ci pare că a revenit la vlogurile de altădată. Așadar, l-am surprins într-o zi plină de evenimente și filmări, așa cum, de altfel, este cam toată viața lui. A lăsat Hurracanul și a luat Rolls- Royce-ul, dar nu îl conduce el, ci tot pe scaunul din dreapta, respectiv pe banchetă, stă. Bine, fie vorba între noi, dacă îți permiți un Rolls-Royce, îți permiți și un șofer aferent, așa cum ar trebui, de altfel.

Dorian Popa face slalom printre mașini

Așadar, CANCAN.RO l-a surprins pe Dorian Popa coborând dintr-un Rolls-Royce impunător, deci mașinile cu 2 locui au trecut pe linie moartă, cel puțin pentru moment. Cu nasul bandajat, semn că recuperarea e în plină desfășurare, actorul nu pierde vremea: deschide portbagajul, își ia geaca (căci, da, afară era frig) și pornește în grabă spre trotuar. Aleargă printre mașini către trotuar și nu mai ține cont de nimic. Nici că trece neregulamentar, nici că lasă portbagajul mașinii deschis, nici are pantaloni deschiși la culoare și poate ajunge cum a ajuns Ana Mocanu în urmă cu o zi ( vezi aici) căci pe stradă era plin de băltoace. Face slalom printre mașini se îndreaptă către restaurantul lui Dani Oțil, acolo unde îl aștepta Cori, tânăra alături de care filmează. Și apropo de pantaloni, remarcăm că actorul a ales un outfit puțin cam prea cuminte pentru el. Oare vizitele în instanță l-au determinat să fie mai potolit și în materie de stil vestimentar?! Nu de alta, dar să ne amintim că în urmă cu ceva timp actorul făcea topless prin magazine. Dar să trecem peste acest moment, așa cum a trecut și el și să revenim la prezent.

Actorul, bandajat la nas, dar cu ochii în patru

Dorian stă puțin de vorbă cu tânăra care îl filmează, Cori, iar apoi, la scurt timp apare și șoferul lui la volanul Rolls-Royce-ului și parchează mașina. Artistul este foarte atent la felul în care șoferul lui face manevrele de parcare și îi dă indicații. Păi cum facem Dorian? L-ai angajat pe el pentru un post ca să conduci tu… verbal? Sau poate că vrea doar să se asigure că mașina lui de aproape jumătate de milion de euro ajunge parcată la milimetru, fără emoții, fără zgârieturi și fără să-i stea inima în loc.

În cele din urmă, parcarea este finalizată cu succes, toată lumea respiră ușurată, iar Dorian, șoferul și Cori intră în restaurantul lui Dani Oțil, însoțiți de un prieten al artistului. După o zi plină de filmări, alergături și indicații date din afara mașinii, ce poate fi mai potrivit decât un mic răsfăț culinar?

CITEȘTE ȘI: Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere

ACCESEAZĂ ȘI: Dorian Popa, show la bustul gol printre clienții din mall. Nimeni nu a putut să îl oprească! Toți se holbau

