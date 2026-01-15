Dorian Popa, show la bustul gol printre clienții din mall. Nimeni nu a putut să îl oprească! Toți se holbau

Dorian Popa nu se dezice în a ne surprinde, doar că de data asta, mallul a fost locul său de dezmăț! Artistul a fost fotografiat din mai multe unghiuri de CANCAN.RO, în timpul unei descinderi într-un celebru centru comercial. Doar că imaginile sunt fabuloase, căci artistul a umblat dezbrăcat prin magazine! Da, ați citit bine, iar noi am surprins imaginile savuroase cu artistul și oamenii de rând care se holbau la el!

Dorian Popa ne surprinde de fiecare dată cu aparițiile sale: fie că mănâncă pe capota Rolls-Royce-ului (vezi aici) sau se dezbracă în mijlocul străzii, artistul este regele nonconformismului. Nici acum nu s-a dezis de la aparițiile care l-au consacrat, dar asta le întrece pe toate! Doamnelor, domnișoarelor, atât vă spunem: Dorian Popa e (aproape) gol în mall!

Atenție, doamnelor! Dorian Popa la bustul gol în mall

Dorian Popa nu dezamăgește niciodată. Nici măcar soția, cu care vorbea la telefon pe speaker în timp ce se îndrepta grăbit spre o promovare de haine, activitate creată parcă pentru excentricul Dorian. În timpul convorbirii el îi promite soției că va ajunge repede acasă și îi spune că o iubește! Cât de romantic! Bravo, Dorian Popa, așa se face. Iubirea nu e doar pentru Valentine`s Day! Doar că, odată ajuns la locul faptei, adică la magazinul Made by Society, Dorian e luat de valul creației și uită de tot, inclusiv de el însuși. Dorian intră în paradigma demiurgului de Instagram și începe să compună scenarii de promovare, ca un Mozart al fast fashionului.

Toată lumea îl aștepta pe Dorian la magazin, semn că foarte probabil a fost traficul aglomerat. Dorian poartă inițial un costum de trening alb-roșu, care l-ar face să crape de invidie pe orice fan Dinamo. Spunem inițial pentru că evenimentul la care merge Dorian e cu multe dezbrăcări, îmbrăcări și schimburi succesive de haine. Ce activitate de vis pentru Dorian! Și, pentru că era evident grăbit, Dorian Popa nu se mai sinchisește să meargă la cabina de probă, ci se dezbracă direct în mijlocul magazinului. Bine că nu era o oră de vârf în mall, că se umplea magazinul de femei curioase să afle ce gusturi are Dorian în materie de haine.

Așa se face o promovare corectă

Dorian își schimbă ținutele mai des decât un top model la o prezentare haute couture, dovedind abilități incredibile, demne de un artist de circ. E uluitor cât de repede se îmbracă și mai ales cât de fulgerător se dezbracă! Calități pe care probabil că soția lui le apreciază și le cultivă la el.

Nimic nu e lăsat la voia întâmplării! Dorian nu face niciodată o rasoleală cu producțiile sale publicitare. Dimpotrivă! Drept dovadă ședința de filmări când el și asistenta lui, Cory, sau mai bine zis managerul său de imagine, trag dublă după dublă ca să iasă totul cum trebuie. (aici imaginile) Deși Cory nu e cu el de data asta, Dorian nu lasă garda jos. Și cu această ocazie Dorian își imaginează scenarii complexe, și mai ales sonore, cu idei de prezentare pentru haine. Vocea lui aproape că se aude până la mallul vecin, dar așa e viața de artist, cere sacrificii, iar corzile vocale duc greul. Din fericire, Dorian Popa nu prea e solicitat cu cântările în ultimul timp, are corzile odihnite.

