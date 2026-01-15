Acasă » Exclusiv » Dorian Popa, show la bustul gol printre clienții din mall. Nimeni nu a putut să îl oprească! Toți se holbau

Dorian Popa, show la bustul gol printre clienții din mall. Nimeni nu a putut să îl oprească! Toți se holbau

De: Adrian Vâlceanu 15/01/2026 | 06:50
Dorian Popa, show la bustul gol printre clienții din mall. Nimeni nu a putut să îl oprească! Toți se holbau
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Dorian Popa nu se dezice în a ne surprinde, doar că de data asta, mallul a fost locul său de dezmăț! Artistul a fost fotografiat din mai multe unghiuri de CANCAN.RO, în timpul unei descinderi într-un celebru centru comercial. Doar că imaginile sunt fabuloase, căci artistul a umblat dezbrăcat prin magazine! Da, ați citit bine, iar noi am surprins imaginile savuroase cu artistul și oamenii de rând care se holbau la el! 

Dorian Popa ne surprinde de fiecare dată cu aparițiile sale: fie că mănâncă pe capota Rolls-Royce-ului (vezi aici) sau se dezbracă în mijlocul străzii, artistul este regele nonconformismului. Nici acum nu s-a dezis de la aparițiile care l-au consacrat, dar asta le întrece pe toate! Doamnelor, domnișoarelor, atât vă spunem: Dorian Popa e (aproape) gol în mall!

Atenție, doamnelor! Dorian Popa la bustul gol în mall

Dorian Popa nu dezamăgește niciodată. Nici măcar soția, cu care vorbea la telefon pe speaker în timp ce se îndrepta grăbit spre o promovare de haine, activitate creată parcă pentru excentricul Dorian. În timpul convorbirii el îi promite soției că va ajunge repede acasă și îi spune că o iubește! Cât de romantic! Bravo, Dorian Popa, așa se face. Iubirea nu e doar pentru Valentine`s Day! Doar că, odată ajuns la locul faptei, adică la magazinul Made by Society, Dorian e luat de valul creației și uită de tot, inclusiv de el însuși. Dorian intră în paradigma demiurgului de Instagram și începe să compună scenarii de promovare, ca un Mozart al fast fashionului.

Dorian Popa a șocat din nou! A mers gol prin mall
Dorian Popa a șocat din nou! A mers gol prin mall

Toată lumea îl aștepta pe Dorian la magazin, semn că foarte probabil a fost traficul aglomerat. Dorian poartă inițial un costum de trening alb-roșu, care l-ar face să crape de invidie pe orice fan Dinamo. Spunem inițial pentru că evenimentul la care merge Dorian e cu multe dezbrăcări, îmbrăcări și schimburi succesive de haine. Ce activitate de vis pentru Dorian! Și, pentru că era evident grăbit, Dorian Popa nu se mai sinchisește să meargă la cabina de probă, ci se dezbracă direct în mijlocul magazinului. Bine că nu era o oră de vârf în mall, că se umplea magazinul de femei curioase să afle ce gusturi are Dorian în materie de haine.

Așa se face o promovare corectă

Dorian  își schimbă ținutele mai des decât un top model la o prezentare haute couture, dovedind abilități incredibile, demne de un artist de circ. E uluitor cât de repede se îmbracă și mai ales cât de fulgerător se dezbracă! Calități pe care probabil că soția lui le apreciază și le cultivă la el.

Dorian promovează un brand de haine
Dorian promovează un brand de haine

Nimic nu e lăsat la voia întâmplării! Dorian nu face niciodată o rasoleală cu producțiile sale publicitare. Dimpotrivă! Drept dovadă ședința de filmări când el și asistenta lui, Cory, sau mai bine zis managerul său de imagine, trag dublă după dublă ca să iasă totul cum trebuie. (aici imaginile) Deși Cory nu e cu el de data asta, Dorian nu lasă garda jos. Și cu această ocazie Dorian își imaginează scenarii complexe, și mai ales sonore, cu idei de prezentare pentru haine. Vocea lui aproape că se aude până la mallul vecin, dar așa e viața de artist, cere sacrificii, iar corzile vocale duc greul. Din fericire, Dorian Popa nu prea e solicitat cu cântările în ultimul timp, are corzile odihnite.

CITEȘTE ȘI: Dorian Popa i-a pus inima pe tavă, inelul pe deget și e șefă pe bolidul de 400.000 €!

ACCESEAZĂ ȘI: Exclusivitate absolută. Dorian Popa i-a predat lui iubi 350.000 de €!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin Bordea e alt om! Puștoaica cu care s-a combinat l-a potolit
Exclusiv
Cătălin Bordea e alt om! Puștoaica cu care s-a combinat l-a potolit
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Exclusiv
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
Digi 24
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru...
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor....
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii ...
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii oranj
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Vezi toate știrile
×