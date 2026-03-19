Ami Colhon, baschetbalista care i-a pus capac lui Valentin Mihăilă. Mesajul emoționant transmis de ziua ei

Valentin Mihăilă traversează o perioadă excelentă în carieră, dar în afara terenului trăiește o poveste la fel de intensă. Ami Colhon, tânăra care i-a cucerit definitiv inima, a devenit rapid o prezență constantă în viața fotbalistului, iar în februarie, de ziua ei, acesta i-a transmis un mesaj care spune totul despre relația lor.

Valentin Mihăilă este unul dintre cei mai rapizi și spectaculoși jucători ai noii generații din România. Născut pe 2 februarie 2000, la Târgoviște, Mihăilă s-a remarcat la Universitatea Craiova, unde a devenit rapid unul dintre cei mai promițători jucători din Liga 1.

Valentin Mihăilă, fotbalistul pe val

Transferul la Parma Calcio 1913, în 2020, i-a deschis drumul în fotbalul mare, iar experiența din Italia, inclusiv perioada de la Atalanta BC, l-a ajutat să crească.

Astăzi evoluează în Turcia, la Çaykur Rizespor, unde este într-o formă foarte bună, marcând constant și fiind un om important pentru echipă.

Ami Colhon, sportiva care i-a cucerit inima

Originară din Craiova, Ami Colhon nu este străină de sport. A practicat baschetul, însă ulterior a ales să se dedice studiilor. Este studentă la ASE și urmează și cursuri în domeniul designului.

Tânăra a atras atenția nu doar prin aparițiile elegante, ci și prin naturalețea cu care îl susține pe Mihăilă. Relația lor a devenit publică în 2024, când cei doi au fost văzuți împreună la o petrecere organizată de Parma.

De atunci, povestea lor a evoluat constant, iar aparițiile din mediul online arată un cuplu unit și relaxat.

Ami Colhon și Valentin Mihăilă, logodnă în Dubai

După mai bine de un an de relație, Mihăilă a decis să facă pasul cel mare. În decembrie 2025, într-un decor spectaculos din Dubai, plin de flori albe și lumânări, fotbalistul și-a cerut iubita în căsătorie.

Momentul a fost discret, dar imaginea cu inelul de logodnă a confirmat vestea. Ami a spus „da”, iar cei doi au intrat oficial într-o nouă etapă a relației.

Interesant este că acest moment părea prevestit încă din vara aceluiași an, la nunta lui Florinel Coman, când Ami a primit buchetul miresei, într-o scenă care nu a trecut neobservată.

Mesajul care a spus totul

În februarie, de ziua lui Ami, Valentin Mihăilă a publicat un mesaj care a atras imediat atenția și a emoționat fanii:

„Future wifey, azi e ziua ta iar eu sunt recunoscător pentru omul care ești și pentru drumul pe care îl avem împreună! Cu tine totul e liniște, La mulți ani!”

Cuvintele fotbalistului arată clar cât de importantă este Ami în viața lui și cât de solidă este relația lor.

O prezență foarte vizibilă

Ami Colhon este activă pe rețelele sociale, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi, călătorii și apariții elegante. Face exact ce ar face orice iubită de fotbalist, se laudă. Și, trebuie să mărturisim că are și cu ce!

Îl susține constant pe Mihăilă, iar reacțiile sale după meciuri nu întârzie să apară. Un exemplu a fost în octombrie 2025, când fotbalistul a marcat un gol spectaculos de la 50 de metri, iar Ami a reacționat imediat cu un mesaj sugestiv:

„Cineva s-a întors și este mai bun”.

Povestea de iubire continuă

Până la nuntă, cei doi par să se bucure din plin de viață. Călătoriile, aparițiile publice și susținerea reciprocă conturează imaginea unui cuplu tânăr, dar bine închegat.

Ami Colhon este prezența superbă care a reușit să-l echilibreze și să-i ofere liniște, exact așa cum spune chiar el.

În timp ce Valentin Mihăilă impresionează pe teren, în afara lui pare că și-a găsit fericirea. Ami Colhon, baschetbalista devenită studentă și viitoare soție, este cea care „i-a pus capac” definitiv.

Iar mesajul din februarie spune totul despre o poveste care abia începe.

Casă de piatră!

CITEȘTE: Edurne, soția lui De Gea, la 40 de ani: carieră solidă, familie și mesajul care a atras atenția fanilor

Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat internetul