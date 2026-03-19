Acasă » Știri » Sport » Ami Colhon, baschetbalista care i-a pus capac lui Valentin Mihăilă. Mesajul emoționant transmis de ziua ei

Ami Colhon, baschetbalista care i-a pus capac lui Valentin Mihăilă. Mesajul emoționant transmis de ziua ei

De: Paul Hangerli 19/03/2026 | 08:30
Ami Colhon, baschetbalista care i-a pus capac lui Valentin Mihăilă. Mesajul emoționant transmis de ziua ei
Valentin Mihăilă traversează o perioadă excelentă în carieră, dar în afara terenului trăiește o poveste la fel de intensă. Ami Colhon, tânăra care i-a cucerit definitiv inima, a devenit rapid o prezență constantă în viața fotbalistului, iar în februarie, de ziua ei, acesta i-a transmis un mesaj care spune totul despre relația lor.

Valentin Mihăilă este unul dintre cei mai rapizi și spectaculoși jucători ai noii generații din România. Născut pe 2 februarie 2000, la Târgoviște, Mihăilă s-a remarcat la Universitatea Craiova, unde a devenit rapid unul dintre cei mai promițători jucători din Liga 1.

Valentin Mihăilă, fotbalistul pe val

Transferul la Parma Calcio 1913, în 2020, i-a deschis drumul în fotbalul mare, iar experiența din Italia, inclusiv perioada de la Atalanta BC, l-a ajutat să crească.

Astăzi evoluează în Turcia, la Çaykur Rizespor, unde este într-o formă foarte bună, marcând constant și fiind un om important pentru echipă.

Ami Colhon, sportiva care i-a cucerit inima

Originară din Craiova, Ami Colhon nu este străină de sport. A practicat baschetul, însă ulterior a ales să se dedice studiilor. Este studentă la ASE și urmează și cursuri în domeniul designului.

Tânăra a atras atenția nu doar prin aparițiile elegante, ci și prin naturalețea cu care îl susține pe Mihăilă. Relația lor a devenit publică în 2024, când cei doi au fost văzuți împreună la o petrecere organizată de Parma.

De atunci, povestea lor a evoluat constant, iar aparițiile din mediul online arată un cuplu unit și relaxat.

Ami Colhon și Valentin Mihăilă, logodnă în Dubai

După mai bine de un an de relație, Mihăilă a decis să facă pasul cel mare. În decembrie 2025, într-un decor spectaculos din Dubai, plin de flori albe și lumânări, fotbalistul și-a cerut iubita în căsătorie.

Momentul a fost discret, dar imaginea cu inelul de logodnă a confirmat vestea. Ami a spus „da”, iar cei doi au intrat oficial într-o nouă etapă a relației.

Interesant este că acest moment părea prevestit încă din vara aceluiași an, la nunta lui Florinel Coman, când Ami a primit buchetul miresei, într-o scenă care nu a trecut neobservată.

Mesajul care a spus totul

În februarie, de ziua lui Ami, Valentin Mihăilă a publicat un mesaj care a atras imediat atenția și a emoționat fanii:

„Future wifey, azi e ziua ta iar eu sunt recunoscător pentru omul care ești și pentru drumul pe care îl avem împreună! Cu tine totul e liniște, La mulți ani!”

Cuvintele fotbalistului arată clar cât de importantă este Ami în viața lui și cât de solidă este relația lor.

O prezență foarte vizibilă

Ami Colhon este activă pe rețelele sociale, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi, călătorii și apariții elegante. Face exact ce ar face orice iubită de fotbalist, se laudă. Și, trebuie să mărturisim că are și cu ce!

Îl susține constant pe Mihăilă, iar reacțiile sale după meciuri nu întârzie să apară. Un exemplu a fost în octombrie 2025, când fotbalistul a marcat un gol spectaculos de la 50 de metri, iar Ami a reacționat imediat cu un mesaj sugestiv:

„Cineva s-a întors și este mai bun”.

Povestea de iubire continuă

Până la nuntă, cei doi par să se bucure din plin de viață. Călătoriile, aparițiile publice și susținerea reciprocă conturează imaginea unui cuplu tânăr, dar bine închegat.

Ami Colhon este prezența superbă care a reușit să-l echilibreze și să-i ofere liniște, exact așa cum spune chiar el.

În timp ce Valentin Mihăilă impresionează pe teren, în afara lui pare că și-a găsit fericirea. Ami Colhon, baschetbalista devenită studentă și viitoare soție, este cea care „i-a pus capac” definitiv.

Iar mesajul din februarie spune totul despre o poveste care abia începe.

 Casă de piatră!

CITEȘTE:  Edurne, soția lui De Gea, la 40 de ani: carieră solidă, familie și mesajul care a atras atenția fanilor

 Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat internetul

Iți recomandăm
Cristi Chivu, out din Serie A! Care este motivul și despre ce perioadă este vorba
Știri
Cristi Chivu, out din Serie A! Care este motivul și despre ce perioadă este vorba
Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare
Știri
Doliu în fotbal! Sorin Tufan, fostul jucător de la Farul și Steaua, a decedat pe mare
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii...
Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara noastră, începând de astăzi, la achiziționarea unuia similar
Gandul.ro
Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată. Când intră în vigoare noile reguli
Adevarul
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată....
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Parteneri
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Click.ro
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara noastră, începând de astăzi, la achiziționarea unuia similar
Gandul.ro
Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara noastră, începând...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o ...
Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o pe ex-dansatoarea Deliei din nevastă în adulteră
Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat
Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat
Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați
Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați
S-a aflat! Substanța de care este ”dependentă” Kate Middleton, după ce a fost diagnosticată cu ...
S-a aflat! Substanța de care este ”dependentă” Kate Middleton, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Părinții lui Rareș Cojoc nu o suportau pe Andreea Popescu. Acum s-a aflat și motivul
Părinții lui Rareș Cojoc nu o suportau pe Andreea Popescu. Acum s-a aflat și motivul
Prăjitura Charlotte: desertul regal care a cucerit Europa, de la o regină la un mare bucătar
Prăjitura Charlotte: desertul regal care a cucerit Europa, de la o regină la un mare bucătar
Vezi toate știrile