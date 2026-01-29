Vladimir Drăghia a dat de bani sau de belea? A băgat mâna adânc în buzunar și a făcut un gest de multe milioane pentru soție

Anii trec și Vladimir Roland Drăghia, născut gălățean, se apropie de 40 de ani, vârstă pe care o va împlini în martie, dar se menține activ și tânăr. Și nu doar la televizor, ci și în viața de bărbat la casa lui. Iată-l surprins de CANCAN.RO într-o mașină nouă, pe care i-a oferit-o soției sale, Alice. De unde și până unde aflați în rândurile de mai jos.

Deci, a dat de bani sau de belea? Asta e întrebarea, după ce Vladimir și Alice au fost pozați nu în vechiul lui Mercedes coupe, ci într-un C43 AMG decapotabil, numai bun pentru o tânără doamnă care are un bărbat atât de atrăgător și de celebru. Și din păcate pentru el celebritatea îl pune unori la pământ. E vorba de emisiunea Desafio-Aventura, unde recent Vladimir a încasat o lovitură destul de serioasă la față, unealta sa cea mai importantă ca actor, de l-a podidit sângele. Din fericire rana s-a vindecat. Dar unele chestii nu se vindecă niciodată. De exemplu, curiozitatea bărbaților.

Vladimir Drăghia e curios ca o pisică, dar s-a ”zgâriat” rău!

La ce ne referim? În emisiunea Desafio Aventura din 26 ianuarie Vladimir a făcut o nefăcută, adică a tras-o de ”perne” pe Delia, în urma unei confuzii, sau așa zice el. Delia, din delicatețe probabil, nu a comentat intențiile, ci doar a îndurat incidentul.

Dar consecințe sigur a îndurat Vladimir, pentru că nici el nu e chiar așa, pe persoană fizică, ci este însurat. E normal ca soția să nu îndure deloc asemenea ”confuzii”. Dar să fi mers până acolo treaba încât Vladimir să fi fost nevoit să scoată din buzunar cheile unui C43 AMG decapotabil? Să nu fi avut soția lui, Alice, nicio îndurare pentru el? Asta înseamnă să ai o aventură. Chiar și o Desafio-Aventura. Nu scapi deloc ieftin.

O fi fost Vladimir înotător de performanță în tinerețe, dar cu o femeie căreia i-a intrat ceva în cap nu ai cum s-o scalzi! Deci n-are cum să fie 100% coincidență faptul că soția lui a fost consolată cu un AMG.

Vladimir a avut în trecut și o agenție imobiliară, dar acum se pare că nu mai e intermediar, ci chiar beneficiar. CANCAN.RO i-a văzut pe soții Drăghia la birourile unui dezvoltator imobiliar. Oricum ar fi, Vladimir cade în picioare, exact ca la Desafio, când s-a lovit la față. Pentru că un apartament la Nusco e peste C43 AMG la bani, e clar că Vladimir trebuie să deschidă larg portofelul pentru iubita lui soție, să o mențină fericită și mai ales convinsă că Vladimir o dorește doar pe ea. Misiune dificilă, dar nu imposibilă.

