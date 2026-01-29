Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de protecție”

Scandalul care îl are în centru pe Mario Iorgulescu pare că e departe de a se fi încheiat. După ultimele apariții publice, lucrurile au luat o turnură serioasă. Invitat în platoul „Dan Capatos Show”, avocatul Adrian Cuculis a anunțat că Melek este pregătită să facă pași concreți în instanță. Mai mult decât atât, întâlnirea în care vor fi stabilite exact demersurile legale ar urma să aibă loc chiar mâine. CANCAN.ro are toate detaliile.

Cuculis a subliniat gravitatea contextului și a recomandat măsuri de protecție.

„O parte la oamenii vizați în intervenția lui Mario, soția lui Dani vrea să inițieze ceva. Mâine mă întâlnesc cu ea să vedem ce e de făcut. Ar trebui emis un ordin de protecție pentru Melek.”

Dan Capatos a intervenit și a adăugat:

„Ar trebui ca unora să li se interzică apariția. Nu vreau să mă gândesc ce e în sufletul lui Melek și al părinților lui Dani.” Cuculis a completat că este nevoie de claritate și justiție: „Trebuie să facă cineva lumină.”

Discuția a atins și gravitatea gesturilor publice, în special în mediul online. Cuculis a fost ferm:

„Nu se poate să folosească cineva fotografia unei văduve și să-și târască organele genitale peste poza. Noi am intrat la Grădina Zoologică și aia au dat drumul la animale. Așa e în social media.”

Avocatul a mai precizat că situația nu poate fi ignorată și că este nevoie de intervenții concrete.

„Mie mi-e cunoscută secția 14. Acum nu știu dacă e chiar cum zice el. Eu cred că el nu are nicio problemă. Mario dobândește un sindrom că poate să facă orice și zice orice. Melek m-a sunat și vrea să-i preiau cazul, vrea și ordin de protecție.”

