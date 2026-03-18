Câți ani primești pensie de urmaș în România și cum se calculează suma

De: Elisa Tîrgovățu 18/03/2026 | 16:49
Pensia de urmaș constituie una dintre principalele forme de sprijin financiar acordate copiilor care și-au pierdut unul dintre părinți. Acordarea acestor sume variază în funcție de vârsta beneficiarilor și, în unele situații, de statutul educațional al acestora.

În același timp, venitul lunar nu este fix, ci se calculează ca procent din pensia pe care o primea sau pe care ar fi trebuit să o primească părintele decedat, în funcție de numărul copiilor care beneficiază de această prestație.

Cât timp se acordă pensia de urmaș

Reglementările privind pensia de urmaș fac parte din sistemul public de pensii. Ele au ca scop asigurarea unui nivel minim de protecție socială pentru copiii care au pierdut unul dintre susținătorii familiei. Acest tip de pensie se acordă atât copiilor, cât și soțului supraviețuitor, în cazul în care persoana decedată era deja pensionară sau îndeplinea condițiile necesare pentru obținerea unei pensii.

În ceea ce privește copiii, dreptul la pensia de urmaș este acordat până la vârsta de 16 ani. Acest drept poate fi prelungit până la cel mult 26 de ani, dacă aceștia își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, cum ar fi liceul sau facultatea, până la finalizarea acestora.

De asemenea, copiii beneficiază de pensie de urmaș pe toată durata unei invalidități de orice grad, cu condiția ca aceasta să fi apărut înainte de împlinirea vârstei de 16 ani sau în perioada studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani, și să fie confirmată printr-o decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

În termen de 10 zile de la data începerii fiecărui an școlar, respectiv universitar, copiii trebuie să depună la casa de pensii adeverință din care să reiasă că urmează cursurile anului școlar în curs. În cazul în care studentul finalizează studiile sau renunță la ele înainte de 26 de ani, dreptul la pensia de urmaș încetează.

Cum se calculează

Pensia de urmaș se calculează din suma pe care o primea sau ar fi primit-o persoana decedată. Procentul depinde de numărul urmașilor care au dreptul la pensie.

Cuantumul pensiei se calculează în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți. Pentru un singur urmaș se va aloca 50% din pensia susținătorului. Pentru doi urmași se va aloca un procent de 75% din pensia susținătorului. În cazul în care vorbim despre trei sau mai mulți urmași, pensia va fi de 100%.

