Se schimbă data la care vor fi livrate pensiile în luna aprilie. Ce trebuie să știe pensionarii

Pensiile sunt oferite în fiecare lună la aceeași dată stabilită. Cu toate acestea, în luna aprilie, ziua în care oamenii își vor primi pensiile se va schimba. De această dată, ei vor încasa banii mai devreme și asta datorită Paștelui.

Pensionarii au o dată fixă pentru primirea banilor. Totuși, luna aprilie vine cu o mică schimbare. Aceștia nu vor primi banii în aceeași zi la fel ca în lunile precedente, ci mai devreme. Nu doar cei care beneficiază de bani prin poștă resimt această modificare, dar și cei care încasează pensia pe card. Pe lângă schimbarea datei, luna aprilie mai vine cu un motiv de bucurie pentru pensionari. Ei vor obține în această lună și ajutoarele la pensii.

Când vor primi pensionarii banii

În acest an, Paștele ortodox va pica pe data de 12 aprilie. În aceeași dată, pensiile care se pun pe card trebuiau acordate. Din acest motiv, pensiile vor fi livrate mai devreme decât data obișnuită. Astfel, banii vor intra în cont fie vineri pe 10 aprilie, fie joi, pe 9 aprilie. Vinerea Mare este pe data de 10 aprilie. Tot atunci, pensionarii se vor bucura mai mult pentru că poștașii intenționează să livreze la această dată toate pensiile românilor.

Un alt prilej de fericire vor avea pensionarii în luna aprilie. În acea perioadă va fi trimisă prima tranșă din ajutorul de pensie. Guvernul a luat hotărârea ca acest ajutor să fie acordat în două tranșe. Cei care au o pensie mai mică de 2.000 de lei vor primi suma de 400 de lei. Suma totală a acestui sprijin financiar este de 800 de lei. De asemenea, dacă bugetul statului va permite ajutorul de pensie va putea crește în viitor și se va acorda astfel:

a) Ajutor la pensie de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

b) Ajutor la pensie de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv;

c) Ajutor la pensie de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv.

Decizia cu privire le creșterea ajutorului de pensie va fi luată în calcul și discutată joi, atunci când va avea loc ședința de stabilire a bugetului.

