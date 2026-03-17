Legea pensiilor 2026. Cum se va face cumulul pensiei cu salariul, de acum? Ilie Bolojan a făcut anunțul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, 15 martie, că se vor face schimbări în ceea ce privește sumele de bani acordate la pensiile speciale. Acesta a anunțat că proiect vizează cumulul pensiei cu salariu și că toate avizele au fost obținute. În plus, s-a discutat și despre vârsta de pensionare și despre o posibilă reducere a personalului administrativ cu 10%.

Ilie Bolojan a declarat că pensiile speciale vor trece prin modificări, în timp ce pensiile contributive normale nu vor fi afectate. Premierul a adus în discuție condiția ca pensia și salariul să fie primite simultan. Potrivit acestuia, 15.000 de angajați se află în această situație.

Ce se întâmplă cu pensiile speciale

Proiectul de lege a obținut toate avizele necesare și urmează să intre în Guvern săptămâna viitoare. Legea reglementează condițiile în care se poate cumula pensia specială cu salariul, iar încasarea sumelor de bani se va face doar dacă persoana cedează la o parte din venituri:

Săptămâna viitoare ar trebui să intre proiectul de lege în Guvern. Am obţinut toate avizele. În varianta în care cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei. E vorba de pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, ţi-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă. Avem cel puţin 15.000 de angajaţi în această situaţie. Şi atunci noi trebuie să facem o reducere de personal de 10% în administraţie. Este anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit şi să ţii un om care s-a pensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la stat şi are totuşi o sursă de venit, a declarat Ilie Bolojan.

O problemă pe listă ar fi și vârsta de pensionare. Acesta a spus și că pentru eficiență este nevoie ca o parte dintre angajați să fie concediați. Mai mult decât atât, acesta a mai menționat și că problema pensiilor speciale pune presiune pe finanțele naționale:

La pensie sunt două, trei probleme. Nu e doar o problemă de echitate. Nu, e pur şi simplu o problemă de suportabilitate economică. Gândiţi-vă că, în condiţiile în care noi pensionăm oameni, a fost discuţia legată de judecători, dar avem şi celelalte categorii unde trebuie să creştem vârsta de pensionare, să nu mai poată fi pensionaţi la 49, 50, 52 de ani decât în situaţii cu totul excepţionale. Dacă nu creşte vârsta de pensionare, nu mai are cine să-i înlocuiască pe aceşti oameni. Şi pur şi simplu, pe de-o parte, sistemul de pensii nu mai este sustenabil, pentru că generaţiile noastre sunt nişte generaţii mari, iar colegii mei care sunt din generaţia mea deja au ieşit la pensie anticipată în aceste sisteme, în ordine publică, în siguranţă naţională, şi nu mai are cine să-i înlocuiască. Şi nici economia nu o duce bine, a mai transmis acesta.

Citește și:

Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie

Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul