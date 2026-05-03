De ce a fost ucis șoferul de Uber din Prahova. Iubita criminalului a făcut noi dezvăluiri

Un caz grav a fost readus în atenția publică după ce principalul suspect și-ar fi recunoscut implicarea în uciderea unui șofer de ride-sharing. Ancheta poliției a scos la iveală noi detalii despre modul în care s-a desfășurat fapta, dar și despre ceea ce ar fi stat la baza conflictului dintre cei doi.

Incidentul s-a petrecut în Snagov, unde șoferul, în vârstă de 31 de ani, a fost atacat și ucis cu brutalitate. După comiterea crimei, agresorul a încercat să ascundă urmele. El a abandonat trupul neînsuflețit al victimei într-o pădure, iar mașina a fost incendiată ulterior într-o altă zonă aflată la aproximativ 60 de kilometri distanță. Acțiunile sale au fost însă în zadar, poliția reușind să îl identifice și să îl rețină.

De ce a fost ucis șoferul de Uber

Potrivit informațiilor din dosar, un tânăr în vârstă de 21 de ani din localitatea Bărcănești este acuzat că ar fi atacat mortal un șofer de ride-sharing în vârstă de 31 de ani. Incidentul s-ar fi petrecut în timpul unei curse care a pornit ca o simplă deplasare obișnuită, însă pe parcurs situația ar fi degenerat într-un conflict violent. Ancheta indică faptul că între pasager și șofer ar fi apărut neînțelegeri legate de traseu, după ce cursa ar fi fost modificată în timpul deplasării, ceea ce ar fi dus la creșterea costului final.

Disputa legată de plată ar fi escaladat rapid, iar tensiunile acumulate în interiorul mașinii s-au transformat într-un episod de violență extremă. În urma conflictului, șoferul a fost atacat cu un cuțit, fiind lovit de mai multe ori. Leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, iar victima a decedat la scurt timp după agresiune.

După comiterea faptei, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele incidentului. Cadavrul ar fi fost transportat și abandonat într-o zonă împădurită din apropiere, iar ulterior autoturismul folosit în cursă ar fi fost mutat la o distanță considerabilă și incendiat, într-o tentativă de a îngreuna identificarea autorului și reconstituirea evenimentelor.

Investigațiile poliției au arătat că tânărul nu doar că nu avea permis de conducere, ci a condus ilegal mașina victimei pentru a ajunge în locul în care a comis incendierea. De asemenea, se pare că acesta a încercat să distrugă telefonul și alte obiecte personale ale șoferului, pentru a îngreuna identificarea sa.

Pe lângă investigația penală, cazul a generat reacții puternice în rândul comunității șoferilor de ride-sharing din zonă. Mai mulți conducători auto s-au adunat în centrul municipiului Ploiești pentru a atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuși în timpul curselor. Aceștia au evidențiat îngrijorările legate de siguranța lor în relația cu pasagerii, mai ales în situațiile în care apar conflicte spontane sau tensiuni legate de traseu și plată.

