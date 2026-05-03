Viitorul e aici! McDonald's testează roboți umanoizi care se poartă și se îmbracă la fel ca angajații

De: Diana Cernea 03/05/2026 | 08:50
Un restaurant McDonald’s din Shanghai a testat roboți umanoizi capabili să interacționeze cu clienții și să imite comportamentul angajaților, într-un experiment care reflectă extinderea automatizării în industria ospitalității, potrivit publicației New York Post.

Mai multe videoclipuri devenite virale pe rețelele sociale surprind roboți cu aspect realist, îmbrăcați în uniformele clasice roșu-galbene ale lanțului de fast-food, care salută clienții, le adresează mesaje și chiar livrează comenzile. În unele imagini, vizitatorii interacționează direct cu aceste mașinării, în timp ce copiii aleargă după roboți în formă de animale, integrați într-un decor prietenos și spectaculos.

Roboții au fost furnizați de compania chineză Keenon Robotics și au fost utilizați într-un program pilot desfășurat între 14 și 19 martie 2026. Testul a avut loc cu ocazia inaugurării unui nou restaurant McDonald’s din cadrul Muzeului de Știință și Tehnologie din Shanghai, fiind gândit în primul rând ca un element de atracție și promovare.

Compania producătoare a descris inițiativa drept o demonstrație a modului în care automatizarea serviciilor devine din ce în ce mai integrată în experiența globală a consumatorilor. Potrivit reprezentanților Keenon Robotics, astfel de tehnologii au potențialul de a transforma modul în care oamenii interacționează cu restaurantele, aducând un plus de eficiență, dar și de divertisment.

Cu toate acestea, oficialii McDonald’s au subliniat că roboții nu au fost implicați în operațiuni esențiale și nu au înlocuit angajații. Prezența lor a fost temporară și a avut rolul de a întâmpina clienții și de a crea o experiență inedită, nu de a prelua responsabilități reale din fluxul de lucru al restaurantului.

Automatizarea, tot mai prezentă în mediul economic

Experimentul are loc într-un context global în care tot mai multe companii explorează utilizarea inteligenței artificiale și a roboților pentru automatizarea sarcinilor. În special în domenii precum logistica, producția sau comerțul, tehnologia este deja utilizată pe scară largă pentru a crește eficiența și a reduce costurile.

De exemplu, mari companii precum Amazon folosesc milioane de roboți în depozitele lor, iar o proporție semnificativă din livrările globale este deja asistată de sisteme automatizate. Acest trend alimentează dezbateri privind viitorul locurilor de muncă și rolul oamenilor într-o economie din ce în ce mai digitalizată.

Chiar dacă testul McDonald’s a fost limitat în timp, el oferă o imagine clară asupra direcției în care se îndreaptă industria ospitalității. Integrarea tehnologiei în experiența clientului devine tot mai vizibilă, iar interacțiunea dintre oameni și roboți ar putea deveni, în viitor, o parte obișnuită a vieții de zi cu zi.

