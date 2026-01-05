Roboții umanoizi vor putea să simtă durerea și să aibă reflexe. Noua invenție a oamenilor de știință

Atunci când o persoană atinge, spre exemplu, o tigaie fierbinte, un reflex anume se declanșează, iar acest lucru îi poate salva, uneori, viața.

De multe ori se întâmplă ca atunci când atingem ceva fierbinte să avem aproape instantaneu un reflex binecunoscut: acela de a trage brusc mâna sau orice parte a corpului cu care atingem acel corp fierbinte. Iar roboții umanoizi ar putea curând să facă același lucru.

La oameni, neuronii din coloana vertebrală, nu din creier, scot imediat brațul din calea pericolului. Acum, oamenii de știință le oferă roboților o „piele” care simte ca pielea umană și care declanșează reflexe care funcționează instantaneu, fără a necesita procesare într-un procesor, scrie Forbes.

„Învelișurile electronice robotice actuale se bazează pe un design simplu și oferă funcții de bază, cum ar fi detectarea presiunii. Pielea noastră electronică robotică neuromorfică (NRE-skin) prezintă o arhitectură ierarhică, inspirată de neuroni, care permite detectarea tactilă de înaltă rezoluție, detectarea activă a durerii și a leziunilor cu reflexe locale și repararea modulară cu eliberare rapidă”, spun cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong.

Roboții vor semăna tot mai mult cu oamenii

Acest lucru este semnificativ diferit de ceea ce fac majoritatea roboților din ziua de azi. Cei mai mulți nu au „piele” care să simtă, iar cei care au, adesea nu simt mai mult decât o simplă presiune. Cu siguranță nu au reflexe pentru a evita pericolul. Majoritatea roboților din ziua de azi simt atingerea ca o foaie de calcul: datele curg în sus, software-ul analizează stimulii și un algoritm decide în cele din urmă ce trebuie făcut. Această arhitectură funcționează pentru roboții industriali, dar este din ce în ce mai inadecvată pentru cei umanoizi, scrie sursa citată.

În plus, nu se vindecă singuri. Acesta este un avantaj pe care oamenii îl vor avea față de roboți pentru mult timp. Următorul avantaj, însă, este repararea modulară.

„Pielea NRE codifică stimuli tactili dinamici în lanțuri de impulsuri asemănătoare neuronilor și dispune de o detectare activă a durerii care declanșează reflexe de protecție. În plus, detectarea leziunilor și designul modular permit localizarea precisă a zonelor deteriorate și înlocuirea rapidă a pielii afectate”, spun cercetătorii.

Aceasta înseamnă că un robot va ști când învelișul său a fost deteriorat, la fel cum sistemul nostru senzorial ne informează când avem o tăietură sau o vânătaie.

