Acasă » Știri » Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică ajutorul

De: Irina Vlad 16/03/2026 | 18:09
Anunț important pentru românii cu venituri de până în 2.000 de lei/lună. În apropierea Sărbătorilor Pascale, Guvernul României pregătește tichete sociale în valoare de 200 de lei pentru pensionarii cu venituri mici. 

Campania „Dar din suflet pentru seniori” este organizată de Direcția de Asistență Socială (DAS) Brașov și se adresează tuturor pensionarilor cu venituri mai mici de 2.000 de lei/lună.

Ajutor de 200 de lei pentru pensionari

Tichetele sociale vor fi acordate în preajma Sărbătorilor Pascale și vor putea fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea produselor alimentare. Pentru obținerea tichetelor de 200 de lei, seniorii trebuie să depună la DAS următoarele formalități:

  • o cerere conform modelului prestabilit
  • actul de identitate în original
  • cuponul de pensie pentru luna anterioară în original
  • împuternicire în cazul persoanelor vârstnice nedeplasabile
  • documente medicale din care să reiasă incapacitatea solicitantului de a se deplasa
  • actul de identitatea al împuternicitului

Ajutorul de 200 de lei se ridică de la sediul Direcției de Asistență Socială (DAS) și este eliberat chiar în ziua în care beneficiarul depune actele pentru întocmirea dosarului. Programul de lucru al DAS Brașov este: luni, marți, miercuri și vineri – între orele 08:30 – 15:00 și joi – între orele 08:30 – 17:00. De asemenea, seniorii se pot programa online pe site-ul dasbrasov.programero.ro.

Tichetele care fac parte din programul „Dar din suflet pentru seniori” nu se adresează pensionarilor care primesc deja alte forme de sprijin financiar din programe destinate asistenței sociale, precum indemnizațiile acordate celor cu handicap grav sau accentuat.

„Prin campania «Dar din suflet pentru seniori» ne dorim să transmitem un mesaj simplu, dar important: comunitatea braşoveană îşi respectă seniorii şi rămâne aproape de ei. Este un gest de solidaritate şi de sprijin pentru persoanele vârstnice care au venituri reduse, dar şi un semn de recunoştinţă pentru contribuţia pe care generaţia lor a avut-o la dezvoltarea Braşovului”, a declarat Lucian Pătraşcu, viceprimar al municipiului Braşov, care are în subordine Direcţia de Asistenţă Socială Braşov.

 

