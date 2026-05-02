Olivia a vrut să își ia viața, dar s-a răzgândit. Ce a încercat să facă înainte să se stingă

De: Denisa Crăciun 02/05/2026 | 14:26
Noi detalii uluitoare despre cazul Oliviei Goleanu. Medicul legist ar fi încercat să se salveze înainte de a se stinge, însă a fost prea târziu și nu s-a mai putut face nimic. 

Un caz tulburător a avut loc în Sectorul 3 al Capitalei. Olivia Goleanu, medic legist, și-a pus capăt zilelor. Aceasta avea 42 de ani și s-a stins din viață în propria casă. Femeia trecea prin momente grele în ultima perioadă și a recurs la fapta care i-a adus sfârșitul. Martorii care au văzut trupul neînsuflețit și care au alertat autoritățile spun că medicul legist ar fi încercat să se salveze. Cu toate acestea, nu a mai reușit.

Ce a încercat Olivia să facă înainte să se stingă

Olivia Goleanu s-a stins la 42 de ani. În ultima vreme trăia în izolare și singurătate, deoarece trecea printr-o perioadă dificilă. Femeia s-a sinucis în propria casă, iar cei care au alertat poliția au fost martorii care au văzut trupul neînsuflețit pe fereastră. Tot ei spun că medicul legist ar fi regretat gestul la care a recurs și asta datorită poziției în care a fost găsită. Aceasta ar fi încercat să se salveze, mai exact să slăbească funia, însă a fost prea târziu, pentru că Olivia a murit.

Avea mâinile la gât, ca și cum încerca să slăbească ștreangul. Părea că se lupta să se salveze, a declarat un martor al scenei teribile din București.

Mai mult, vecinii scot la suprafață dezvăluiri șocante. Aceasta ar fi rămas fără contract de muncă la INML la finalul anului trecut. Durerea a fost adâncită în urmă cu câteva luni, atunci când mama sa a murit. Vecinii și apropiații spun că locuia cu mama ei, iar după pierderea suferită a fost vizibil afectată. De asemenea, au mai explicat că în ultima vreme, femeia își petrecea mai mult timpul în casă, chiar acolo unde viața sa s-a sfârșit.

Până să moară a stat cu mama într-un apartament cu 3 camere decomandat şi îşi vedea de serviciu. A stat foarte mult cu mama prin spitale. În mai puţin de un an de când a murit mama, se vedea suferinţa, a declarat vecina Oliviei Goleanu.

