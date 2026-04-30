Ea este Olivia Goleanu, medicul din București care și-a pus capăt zilelor. Gestul făcut înainte să moară

Au apărut informații tulburătoare despre cazul petrecut în Sectorul 3, unde Olivia Goleanu, în vârstă de 42 de ani, și-a pierdut viața în circumstanțe dramatice. Aceasta era medic legist și activa de mai mulți ani în cadrul Institutul Național de Medicină Legală, fiind cunoscută în mediul profesional pentru activitatea sa.

Potrivit informațiilor din anchetă, Olivia Goleanu a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată atât de probleme personale, cât și de tensiuni legate de carieră. În plan profesional, se confrunta cu dificultăți administrative și posibile evaluări interne, aspecte care ar fi contribuit la acumularea unei stări de presiune. În același timp, viața personală fusese puternic afectată de pierderea mamei sale, un eveniment care a avut un impact emoțional major asupra ei.

Între timp, în spațiul public a apărut și prima imagine cu Olivia Goleanu. Fotografia a fost distribuită rapid în mediul online și a stârnit numeroase reacții, mulți fiind impresionați de povestea din spatele tragediei.

„Până să moară a stat cu mama într-un apartament cu 3 camere decomandat şi îşi vedea de serviciu. A stat foarte mult cu mama prin spitale. În mai puţin de un an de când a murit mama, se vedea suferinţa”, a declarat vecina Oliviei Goleanu.

Detalii despre moartea Oliviei Goleanu

Tragedia s-a petrecut la locuința sa, unde femeia ar fi recurs la un gest extrem. Ulterior, martorii au observat scene care sugerează că aceasta ar fi încercat, în ultimele momente, să se salveze. Din păcate, intervenția nu a mai fost posibilă, iar echipajele ajunse la fața locului au putut doar să constate decesul.

Vecinii au relatat că, în ultimele luni, medicul devenise tot mai retrasă și își petrecea majoritatea timpului în locuință. Suferința provocată de pierderea mamei, dar și schimbările din viața profesională, ar fi contribuit la starea sa fragilă. De asemenea, spre finalul anului anterior, aceasta ar fi rămas fără contract de muncă, fapt care ar fi accentuat dificultățile deja existente.

„Avea mâinile la gât, ca și cum încerca să slăbească ștreangul. Părea că se lupta să se salveze”, a declarat un martor al tragediei din Sectorul 3.

Cazul a atras atenția asupra presiunilor emoționale și profesionale cu care se pot confrunta unele persoane, chiar și cele cu o carieră solidă. Ancheta este în curs pentru a stabili toate detaliile legate de acest incident.

