Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă

De: Anca Chihaie 29/04/2026 | 19:22
În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie 2026, autoritățile din București au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112, efectuat în jurul orei 07:50, cu privire la descoperirea unei femei decedate într-un imobil din Sectorul 3, Olivia Goleanu. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și medicină legală, care au confirmat decesul unei doctorițe în vârstă de 42 de ani. Iată de ce ar fi recurs la asemena gest!

Doctorița care s-a sinucis în Sectorul 3 al Capitalei este Goleanu Olivia Mirabela. Femeia lucra în domeniul medicinii legale și era cunoscută în cadrul Institutului Național de Medicină Legală, unde își desfășura activitatea profesională de mai mulți ani. Surse apropiate anchetei susțin că, în ultima perioadă, ar fi existat tensiuni legate de activitatea sa profesională, inclusiv întârzieri și dificultăți administrative, aspecte care ar fi dus la declanșarea unor proceduri interne de evaluare.

De ce s-a sinucis doctorița din Sectorul 3

Tot din datele preliminare reiese că Olivia avea o activitate profesională complexă, fiind implicat inclusiv în activități de teren alături de organele de anchetă și în realizarea unui număr ridicat de expertize medico-legale. Colegii o descriau ca fiind o prezență constantă în intervențiile operative, însă în ultimele luni ar fi existat întârzieri în finalizarea unor lucrări de specialitate, aspecte care fac obiectul verificărilor interne.

Pe plan personal, surse apropiate cazului indică faptul că femeia traversa o perioadă dificilă, marcată de evenimente recente cu impact emoțional. Pe lângă problemele de la locul de muncă, viața personală a femeii a fost marcată de pierderi și tensiuni. Decesul recent al mamei sale ar fi avut un impact emoțional puternic asupra acesteia, amplificând o stare de fragilitate psihică. În plus, relațiile familiale nu erau apropiate, fiind descrise ca reci și distante, ceea ce ar fi accentuat sentimentul de izolare.

Tatăl Oliviei, Adrian-Iuliu Goleanu, este general de flotilă aeriană și a activat înainte de 1989 ca pilot al aeronavei prezidențiale utilizate de Nicolae Ceaușescu. De-a lungul anilor, relația dintre cei doi nu ar fi fost una apropiată, ceea ce ar fi contribuit la distanțarea emoțională resimțită de aceasta.

OLIVIA GOLEANU, O DOCTORIȚĂ DE 42 DE ANI, A FOST GĂSITĂ MOARTĂ ÎN SECTORUL 3 AL CAPITALEI. CE AU DESCOPERIT ANCHETATORII

