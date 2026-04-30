Singura rudă care o poate înmormânta pe Olivia Goleanu, medicul din București care s-a sinucis

De: Andreea Stăncescu 30/04/2026 | 20:00
Moartea neașteptată a Oliviei Goleanu a uimit pe toată lumea și a adus în prim-plan o poveste marcată de suferință, presiune și evenimente care s-au succedat într-un timp foarte scurt. Tragedia petrecută în Sectorul 3 a lăsat în urmă numeroase întrebări și o realitate dureroasă: în prezent, există o singură persoană care îi poate ridica trupul de la Institutul Național de Medicină Legală și se poate ocupa de formalități.

Olivia Goleanu avea 42 de ani și era cunoscută pentru activitatea sa ca medic legist în cadrul Institutul Național de Medicină Legală. Ea și-a pierdut viața după ce a recurs la un gest extrem chiar la locuința sa din Sectorul 3. Deși intervenția autorităților a fost rapidă, echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

De-a lungul carierei, a fost implicată în numeroase cazuri dificile, fiind obișnuită cu realitățile dure ale meseriei sale. A lucrat inclusiv la studii de specialitate pe teme sensibile, precum femicidul, ceea ce presupunea un contact constant cu situații limită.

Cu toate acestea, în ultimele luni, viața ei a fost marcată de schimbări majore. Și-a pierdut locul de muncă, iar la puțin timp a urmat decesul mamei sale, persoana de care era foarte apropiată și alături de care locuia. În urma tragicului eveniment, Olivia Goleanu a fost extrem de afectată și totul s-a schimbat pentru ea.

Cine îi va ridica trupul de la INML

În urma ei rămâne o situație delicată. Olivia Goleanu nu era căsătorită și nu avea copii, iar singura rudă în viață care se poate ocupa de formalitățile legale este tatăl său, Adrian Iuliu Goleanu. Deși, potrivit informațiilor apărute, relația dintre cei doi nu era una apropiată, acesta este acum singurul care poate ridica trupul neînsuflețit de la Institutul Național de Medicină Legală și care se va ocupa de organizarea înmormântării.

