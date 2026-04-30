Tânără de 27 de ani, împușcată mortal de propria soacră. Motivul halucinant al crimei

O femeie în vârstă de 27 de ani, câștigătoare a unui concurs de frumusețe, a fost împușcată mortal chiar de mama soțului ei. Incidentul ar fi fost înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. Autoarea faptei ar fi mărturisit ulterior și motivul pentru care a recurs la gestul extrem.

Un incident tragic s-a petrecut în Mexic, acolo unde Carolina Flores Gómez, o tânără de 27 de ani, care în trecut câștigase un concurs de frumusețe, a fost ucisă în propria locuință de soacra sa.

Conform publicației Blog del Narco și Yahoo News, crima a avut loc în capitala Mexico City, în cartierul Polanco, considerat unul dintre cele mai luxoase din oraș. Momentul atacului a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în apartament.

Carolina era căsătorită cu Alejandro Sánchez, iar cei doi aveau împreună un bebeluș de numai opt luni.

Motivul pentru care soacra tinerei a recurs la gestul extrem

Tragedia s-a petrecut pe 15 aprilie 2026, în apartamentul în care Carolina se afla împreună cu soacra sa, Érika María Herrera Coriant, și micuțul său.

Conform sursei El Blog del Narco, autoritățile nu au identificat urme de efracție. Asta i-a determinat pe anchetatori să ia în calcul ipoteza că agresorul ar fi fost chiar persoana aflată deja în locuință.

Anchetatorii au verificat înregistrările camerelor de supraveghere din apartament și au surprins imagini extrem de tulburătoare. În filmare, Carolina apare în zona de zi, unde se aflau lucruri ale bebelușului, precum jucării, un țarc de joacă și un cărucior. La scurt timp, soacra ei intră în cadru. După ce ambele dispar din vizorul camerei se aud mai multe împușcături, urmate de strigăte.

Ulterior, pe imagini apare și soțul victimei, Alejandro Sánchez. Acesta își ține copilul în brațe și își confruntă mama, întrebând-o direct ce s-a întâmplat.

„Nimic, m-a enervat, ea a fost de vină.” , a spus ea.

Într-un alt moment al discuției surprinse, când fiul ei îi spune că femeia ucisă făcea parte din familia lui, soacra ar fi răspuns cu afirmația:

„Ești copilul meu, ea mi te-a luat”, potrivit Yahoo News.

Deși ar fi asistat la cele întâmplate, bărbatul ar fi lăsat-o pe mama sa să plece de la fața locului. În plus, nu ar fi anunțat imediat poliția. El a mers la Fiscalía General de Justicia din Mexico City abia în ziua următoare. Cercetările continuă în acest caz.

