Ce au descoperit procurorii în telefonul lui D4vd. Procesul vedetei, acuzate de crimă, se complică

Un procuror din Los Angeles a declarat că artistul D4vd, care a fost inculpat săptămâna aceasta în cazul uciderii lui Celeste Rivas Hernandez, era în posesia „unei cantități semnificative de imagini ilegale cu copii”. Poliția susține că acestea au fost descoperite în contul iCloud al artistului în vârstă de 21 de ani, al cărui nume real este David Anthony Burke, scrie The Guardian.

Procurorii au precizat că aceste imagini au fost găsite în timpul anchetei privind uciderea lui Celeste, ale cărei rămășițe au fost descoperite, în luna septembrie, în portbagajul unui autoturism Tesla înmatriculat pe numele muzicianului și abandonat în Hollywood Hills.

Ce au descoperit procurorii în telefonul lui D4vd

Cântărețul american D4vd, pe numele său real David Burke, a pledat nevinovat în fața instanței într-un caz care a șocat opinia publică din Statele Unite, după ce a fost acuzat de uciderea unei adolescente de 14 ani.

Artistul, în vârstă de 21 de ani, este acuzat de omor calificat în cazul morții lui Celeste Rivas Hernandez, al cărei cadavru a fost descoperit anul trecut într-o mașină care îi aparținea acestuia. Procurorii susțin că trupul fetei a fost găsit în stare avansată de descompunere, după ce vehiculul a fost abandonat și ulterior ridicat de autorități.

D4vd a fost pus sub acuzare

Potrivit anchetatorilor, cazul este unul extrem de grav, fiind însoțit de mai multe capete de acuzare, inclusiv abuz. De asemenea, procurorii susțin că între artist și victimă ar fi existat o relație ilegală, iar crima ar fi fost comisă pentru a preveni dezvăluirea acesteia. D4vd ar fi considerat că, dacă idila ar fi ieșit la lumină, cariera sa ar fi putut avea de suferit.

Avocații cântărețului au insistat că acesta este nevinovat, într-un comunicat emis după arestarea sa, joi, la o locuință din Hollywood.

„Să fie clar: probele reale din acest caz vor arăta că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez și nu el a fost cel care a provocat moartea acesteia”, au transmis avocații.

