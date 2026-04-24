România, lovită de un val polar: vremea se schimbă brusc. Ce temperaturi ne așteaptă în minivacanța de 1 Mai

De: Andreea Stăncescu 24/04/2026 | 19:09
Cum va fi vremea în România / Sursa foto: Arhivă Cancan

După o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite, vremea se schimbă brusc, iar începutul săptămânii viitoare aduce un val de aer rece peste România. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire semnificativă, însoțită de instabilitate atmosferică și variații importante de temperatură de la o zi la alta.

Specialiștii explică această evoluție prin interacțiunea dintre două sisteme atmosferice majore: un ciclon activ care avansează din est și un anticiclon poziționat în vestul Europei. Această combinație creează un context favorabil pentru schimbări rapide ale vremii, cu episoade de vânt puternic și precipitații. Instabilitatea se va menține cel puțin până în jurul datei de 3 mai, perioadă în care diferențele de temperatură vor fi resimțite în majoritatea regiunilor.

Sursa foto:: Freepik

Vremea în România în următoarea perioadă

Vântul va deveni un element dominant în mai multe zone ale țării. În special în regiuni precum Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia, rafalele pot ajunge la 45-55 km/h, iar izolat și în restul teritoriului vor fi intensificări. Situația se va accentua în intervalul de duminică spre luni, când vântul va sufla cu putere la nivel național, atingând viteze de până la 60 km/h. În zonele montane, rafalele pot deveni deosebit de violente, depășind chiar 100 km/h.

În ceea ce privește temperaturile, începutul săptămânii aduce o scădere accentuată, resimțită în toată țara. Spre finalul săptămânii, valorile termice vor crește temporar, ajungând între 14 și 22 de grade, cu maxime mai ridicate în sud și sud-est. Totuși, această încălzire va fi de scurtă durată, deoarece un nou val de aer rece va pătrunde rapid în țară, readucând temperaturi mai scăzute.

Pentru minivacanța de 1 Mai, prognoza nu este foarte favorabilă. Intervalul 30 aprilie – 3 mai va fi marcat de o vreme instabilă, cu ploi frecvente și temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor varia, în general, între 10 și 17 grade, ceea ce ar putea influența planurile celor care își doresc activități în aer liber. În ansamblu, perioada următoare va fi caracterizată de alternanțe între episoade reci și mai blânde, dar și de condiții meteo schimbătoare.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Minor dispărut în Sectorul 3 al Capitalei. A fost emis mesaj RO-Alert!
Minor dispărut în Sectorul 3 al Capitalei. A fost emis mesaj RO-Alert!
Ritualul secret al lui Carmen Șerban. Așa alungă energiile negative: „Mă curăță de tot ce e rău”
Ritualul secret al lui Carmen Șerban. Așa alungă energiile negative: „Mă curăță de tot ce e rău”
(P) Decor pereți: cum să creezi un perete accent cu tablouri?
(P) Decor pereți: cum să creezi un perete accent cu tablouri?
Cele 3 zodii care câștigă o sumă mare de bani în weekendul 25-26 aprilie 2026
Cele 3 zodii care câștigă o sumă mare de bani în weekendul 25-26 aprilie 2026
Meniu de lux la nunta lui Dorian Popa cu Andreea. Ce preparate sofisticate au ales pentru invitați
Meniu de lux la nunta lui Dorian Popa cu Andreea. Ce preparate sofisticate au ales pentru invitați
Ce au descoperit procurorii în telefonul lui D4vd. Procesul vedetei, acuzate de crimă, se complică
Ce au descoperit procurorii în telefonul lui D4vd. Procesul vedetei, acuzate de crimă, se complică
Vezi toate știrile