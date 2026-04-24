România, lovită de un val polar: vremea se schimbă brusc. Ce temperaturi ne așteaptă în minivacanța de 1 Mai

După o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite, vremea se schimbă brusc, iar începutul săptămânii viitoare aduce un val de aer rece peste România. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire semnificativă, însoțită de instabilitate atmosferică și variații importante de temperatură de la o zi la alta.

Specialiștii explică această evoluție prin interacțiunea dintre două sisteme atmosferice majore: un ciclon activ care avansează din est și un anticiclon poziționat în vestul Europei. Această combinație creează un context favorabil pentru schimbări rapide ale vremii, cu episoade de vânt puternic și precipitații. Instabilitatea se va menține cel puțin până în jurul datei de 3 mai, perioadă în care diferențele de temperatură vor fi resimțite în majoritatea regiunilor.

Vremea în România în următoarea perioadă

Vântul va deveni un element dominant în mai multe zone ale țării. În special în regiuni precum Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia, rafalele pot ajunge la 45-55 km/h, iar izolat și în restul teritoriului vor fi intensificări. Situația se va accentua în intervalul de duminică spre luni, când vântul va sufla cu putere la nivel național, atingând viteze de până la 60 km/h. În zonele montane, rafalele pot deveni deosebit de violente, depășind chiar 100 km/h.

În ceea ce privește temperaturile, începutul săptămânii aduce o scădere accentuată, resimțită în toată țara. Spre finalul săptămânii, valorile termice vor crește temporar, ajungând între 14 și 22 de grade, cu maxime mai ridicate în sud și sud-est. Totuși, această încălzire va fi de scurtă durată, deoarece un nou val de aer rece va pătrunde rapid în țară, readucând temperaturi mai scăzute.

Pentru minivacanța de 1 Mai, prognoza nu este foarte favorabilă. Intervalul 30 aprilie – 3 mai va fi marcat de o vreme instabilă, cu ploi frecvente și temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor varia, în general, între 10 și 17 grade, ceea ce ar putea influența planurile celor care își doresc activități în aer liber. În ansamblu, perioada următoare va fi caracterizată de alternanțe între episoade reci și mai blânde, dar și de condiții meteo schimbătoare.

