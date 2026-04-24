Acasă » Știri » Alertă de poluare în Marea Neagră! Un terminal petrolier, lovit de drone

Alertă de poluare în Marea Neagră! Un terminal petrolier, lovit de drone

De: Anca Chihaie 24/04/2026 | 19:36
Sursa foto: Pixabay

O nouă scurgere semnificativă de produse petroliere a fost raportată în zona Mării Negre, în apropierea portului Tuapse din regiunea Krasnodar, în contextul unor incidente recente care au afectat infrastructura energetică locală. Situația a apărut pe fondul unor atacuri repetate asupra obiectivelor industriale din sudul Rusiei, iar autoritățile locale au semnalat apariția unor pete de hidrocarburi în larg și în zonele de coastă, cu impact asupra mediului marin și terestru.

Potrivit informațiilor disponibile, poluarea a fost observată în urma unor evenimente care au avut loc în a doua parte a lunii martie, când infrastructura portuară și instalațiile petroliere din Tuapse au fost afectate. În urma acestor incidente, cantități de combustibil au ajuns în sistemul hidrografic local, fiind transportate ulterior către mare prin intermediul cursurilor de apă din zonă. Creșterea nivelului apei, determinată de precipitații abundente, a contribuit la depășirea barierelor de protecție instalate pentru reținerea eventualelor scurgeri, ceea ce a permis extinderea contaminării.

Marea Neagră a fost poluată?

În zilele următoare, petele de petrol s-au dispersat pe suprafețe mai mari, afectând atât zonele costiere, cât și apele din largul Mării Negre. Autoritățile au identificat mai multe zone de poluare, inclusiv în apropierea localităților de pe litoralul rus, unde au fost semnalate acumulări de substanțe petroliere pe suprafața apei. În unele cazuri, dimensiunea acestor pete a fost considerabilă, ajungând la mii de metri pătrați.

În paralel cu deversarea de hidrocarburi, în regiune a fost raportat și un incendiu la o instalație de rafinare din zona Tuapse, izbucnit în urma unor atacuri asupra infrastructurii industriale. Focul a continuat să ardă timp de mai multe zile, înainte de a fi stins complet, iar arderea produselor petroliere a dus la emisii semnificative de fum și particule în atmosferă. Aceste emisii au contribuit la formarea unei poluări atmosferice intense, resimțite inclusiv în zonele locuite din apropiere, unde au fost observate depuneri de particule întunecate pe suprafețe exterioare.

Condițiile meteorologice au amplificat efectele poluării, întrucât precipitațiile au favorizat căderea particulelor rezultate din ardere asupra orașului și împrejurimilor. Acest fenomen a dus la contaminarea temporară a mediului urban și a generat măsuri de precauție pentru populație, inclusiv recomandări privind limitarea expunerii în aer liber și reducerea contactului cu aerul exterior în perioadele de intensitate ridicată a poluării.

În ultimele săptămâni, regiunea a fost afectată de mai multe incidente similare, ceea ce indică o presiune constantă asupra infrastructurii energetice și portuare din zonă. Aceste evenimente au generat riscuri suplimentare de poluare, având în vedere natura instalațiilor vizate și volumul mare de produse petroliere stocate și transportate prin porturile din regiunea Mării Negre.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Locația de vis unde Dorian Popa și Andreea au făcut petrecerea de nuntă. Mirii au avut parte de un ...
Locația de vis unde Dorian Popa și Andreea au făcut petrecerea de nuntă. Mirii au avut parte de un decor de poveste
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban după diagnosticul crunt: ”Doctorii m-au trimis la Dumnezeu”
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban după diagnosticul crunt: ”Doctorii m-au trimis la Dumnezeu”
Valerie Lungu a refuzat să-și ajute mama, după ce a fost implicată într-un accident grav: ”M-a ...
Valerie Lungu a refuzat să-și ajute mama, după ce a fost implicată într-un accident grav: ”M-a trimis acasă cu un taxi”
Banc de weekend | Motiv de mare gelozie
Banc de weekend | Motiv de mare gelozie
Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani
Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani
Andrei Chiliman, la pas cu nepoțica! Imagini rare cu fostul primar al Sectorului 1
Andrei Chiliman, la pas cu nepoțica! Imagini rare cu fostul primar al Sectorului 1
Vezi toate știrile