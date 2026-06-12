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El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse

De: Keva Iosif 12/06/2026 | 20:50
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și Regele mezelurilor?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
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Primele imagini cu Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, publicate în premieră de CANCAN.RO, au detonat internetul! Sunt primele cadre în care cei doi apar împreună, într-o vacanță, după aproape doi ani în care au făcut tot posibilul să nu fie prinși „în același cadru”.

Deși în spațiul public au existat mereu speculații despre o posibilă relație, atât Simona Halep, cât și Dorin Mateiu au evitat constant să confirme vreo legătură sentimentală. Omul de afaceri a fost chiar tranșant într-o declarație din 2024.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva”. Acesta a explicat atunci că s-au cunoscut în complexul Rahmaninov, unde Simona deține un apartament, și că interacțiunile lor au fost, cel puțin oficial, strict amicale.

Potrivit surselor CANCAN.RO însă, începuturile apropierii dintre cei doi s-ar fi petrecut într-un cadru mult mai discret, departe de luxul vacanțelor actuale. Primele întâlniri ar fi avut loc într-o zonă de lângă București, pe un teren de golf situat în apropiere de Periș.

Sursele noastre susțin că ”liantul” dintre cei doi ar fi fost un prieten comun, nimeni altul decât fostul tenismen Dinu Pescariu. Cei trei s-ar fi văzut inițial să joace împreună sportul bogaților, după care dinamica s-a schimbat… și au rămas doar doi.

Început de ”idilă rurală” la Periș

Complexul care deține acest teren de golf se întinde pe aproximativ 75 de hectare și le-ar fi oferit, la început, discreția perfectă. Fără expunere și fără priviri indiscrete, practic acolo s-ar fi scris primele capitole ale unei apropieri care, între timp, a evoluat…

Dacă rusticul Periș a fost „zona zero” a poveștii, vacanța de pe insula bogaților, Mykonos, a fost momentul în care lucrurile au devenit vizibile. Simona Halep și Dorin Mateiu s-au relaxat, s-au plimbat pe malul apei, și-au făcut poze… Ba chiar s-au și asortat. Semne că discreția de început a lăsat loc unei relații asumate.

Simona Halep și Dorin Mateiu admiră peisajul din Mykonos

Dacă despre Simona Halep știm deja că a trecut printr-un divorț după o căsnicie scurtă cu Toni Iuruc, în cazul lui Dorin Mateiu lucrurile sunt mult mai „în ceață” când vine vorba de viața lui personală. Singurul detaliu cert, ușor de observat, este legătura strânsă cu fiica sa, Anca, care câștigă trofee pe bandă rulantă la golf, în Dubai, unde locuiește.

Până nu demult, în peisajul apropiat al milionarului apărea și o femeie pe nume Luciana, prezentă atât în zona personală, cât și în cea de business, ba chiar apropiată și de fiica acestuia. Totul părea un cerc bine sudat, cu relații și colaborări „la pachet”.

Lucrurile s-au schimbat însă odată cu apropierea de Simona Halep: Luciana ar fi dispărut treptat din ecuație, atât din afaceri, cât și din cercul personal al milionarului, ca și cum nu ar fi existat.

În prezent, nu este clar dacă aceasta mai locuiește în Dubai, acolo unde ar fi fost stabilită până recent și unde era văzută frecvent în preajma familiei Mateiu, înainte ca dinamica din jurul acestuia să se schimbe vizibil.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

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