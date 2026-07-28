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Orașul din România în care un apartament cu 4 camere costă doar 22.500 euro, acum, în iulie 2026

De: Anca Chihaie 28/07/2026 | 16:00
Orașul din România în care un apartament cu 4 camere costă doar 22.500 euro, acum, în iulie 2026
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Piața imobiliară continuă să surprindă prin diferențele uriașe de preț dintre marile orașe și localitățile mai mici din România. Dacă în București, Cluj-Napoca sau Brașov un apartament cu patru camere poate ajunge cu ușurință la câteva sute de mii de euro, există și zone în care o locuință spațioasă poate fi cumpărată la un preț comparabil cu cel al unei mașini noi.

Un astfel de exemplu vine din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, unde un apartament cu patru camere este scos la vânzare pentru doar 22.500 de euro. Anunțul publicat în luna iulie 2026 a atras atenția datorită prețului neobișnuit de mic pentru o locuință cu o suprafață generoasă.

Un apartament cu 4 camere costă doar 22.500 euro

Apartamentul are o suprafață utilă de 77 de metri pătrați și este compartimentat în patru camere decomandate, ceea ce îl face potrivit pentru o familie numeroasă sau pentru cei care își doresc mai mult spațiu. Locuința este amplasată la etajul trei al unui bloc cu patru niveluri, iar imobilul este izolat termic.

Deși prețul este unul extrem de atractiv, viitorii proprietari trebuie să ia în calcul faptul că apartamentul necesită renovare completă. Potrivit informațiilor din anunț, locuința nu beneficiază de îmbunătățiri interioare, oferind însă posibilitatea de a fi amenajată după propriile preferințe.

Foto: Storia

Printre dotările existente se numără ferestrele cu geam termopan și faptul că blocul este deja izolat, aspecte care pot reduce costurile ulterioare pentru eficientizarea energetică a locuinței.

Compartimentarea decomandată reprezintă unul dintre principalele avantaje ale apartamentului, fiecare cameră fiind accesibilă separat, fără a fi nevoie de traversarea altor încăperi. Acest tip de compartimentare este preferat de multe familii datorită confortului și intimității pe care le oferă.

Prețul de 22.500 de euro este considerabil mai mic decât media înregistrată în marile centre urbane din România, unde pentru un apartament cu patru camere cumpărătorii trebuie să achite sume de câteva ori mai mari. Tocmai din acest motiv, astfel de oferte atrag atât persoanele aflate în căutarea unei locuințe, cât și investitorii interesați de proprietăți cu potențial.

Apartamentul este prezentat ca fiind o oportunitate pentru cei care își doresc să personalizeze complet locuința. Lipsa renovărilor poate reprezenta un avantaj pentru cumpărătorii care preferă să aleagă singuri finisajele, instalațiile și designul interior, fără a fi nevoiți să refacă lucrări realizate anterior.

În plus, suprafața de 77 de metri pătrați oferă suficient spațiu pentru amenajarea unui cămin confortabil, iar cele patru camere permit organizarea eficientă a locuinței, fie că este vorba despre o familie cu copii, fie despre persoane care lucrează de acasă și au nevoie de un birou separat.

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