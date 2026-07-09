Andreea Bostănică, victorie în instanță împotriva rivalei! Iulianei Beregoi nu i s-a aprobat ordinul de protecție iar acum e bună de plată

Războiul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică pare departe de final în online, însă în instanță una dintre bătălii s-a încheiat definitiv. Iuliana Beregoi a pierdut procesul în care a cerut un ordin de protecție împotriva Andreei Bostănică, după ce Tribunalul Iași i-a respins definitiv apelul și a menținut hotărârea dată anterior de Judecătoria Iași. CANCAN.RO are detalii!

Ca și cum verdictul nu era suficient de amar, instanța a obligat-o pe Iuliana Beregoi să îi achite rivalei și 15.825,90 lei cheltuieli de judecată în apel, sumă care acoperă onorariul avocatului și cheltuielile de deplasare. Cu alte cuvinte, conflictul dintre cele două nu doar că a ajuns în sala de judecată, ci a venit și cu o notă de plată.

Povestea a început cu luni bune în urmă, când fanele celor două influencerițe au observat că schimburile de săgeți de pe TikTok și Instagram deveneau tot mai dese și mai acide. De la ironii și replici cu subînțeles s-a ajuns rapid la acuzații directe, fiecare susținând că cealaltă încearcă să îi afecteze imaginea. Scandalul a explodat însă în luna iunie, când cele două s-au întâlnit într-un restaurant. Ce trebuia să fie o simplă ieșire s-a transformat într-un episod demn de un reality show. La fața locului au intervenit atât polițiștii, cât și un echipaj de ambulanță, după ce conflictul a degenerat.

Andreea Bostănică, victorie în instanță împotriva Iulianei Beregoi

După acel episod, Iuliana Beregoi a decis să meargă în instanță și a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva Andreei Bostănică. Potrivit cererii, artista a cerut ca rivala ei să nu se mai poată apropia de ea și să nu îi mai menționeze numele sau familia în spațiul public și pe rețelele sociale.

Numai că magistrații Judecătoriei Iași au apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție și au respins solicitarea. Iuliana nu a renunțat și a atacat decizia cu apel, sperând la un verdict diferit. Speranțele i-au fost însă spulberate la Tribunalul Iași. Instanța a respins definitiv apelul, a păstrat hotărârea primei instanțe și a obligat-o să suporte cheltuielile de judecată ale Andreei Bostănică din această etapă a procesului.

Între timp, războiul dintre cele două nu s-a purtat doar prin avocați. În online au continuat acuzațiile, live-urile, declarațiile și mesajele cu subînțeles. Iuliana Beregoi a susținut că ea și sora ei au fost victimele incidentului din restaurant, în timp ce Andreea Bostănică a respins acuzațiile și a lansat, la rândul ei, afirmații dure la adresa Iulianei și a familiei acesteia.

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